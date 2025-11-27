Этот соус не содержит искусственных добавок и консервантов, а также станет отличным дополнением ко многим блюдам.

Домашний сырный соус можно легко приготовить всего за несколько минут дома. Он не содержит искусственных добавок и консервантов, а также станет отличным дополнением ко многим блюдам.

Ингредиенты:

масло - 50 г

мука - 1 ст.л

молоко - 250 мл

сыр тостерный "Чедер" - 5 ломтиков

соль, перец - по своему вкусу

Приготовление

На разогретую сковородку добавьте сливочное масло, муку и молоко.

Доведите до загустения и всыпьте специи.

Далее добавьте сыр и помешивайте до полного таяния.

Такой сырный соус хорошо сочетается со многими продуктами, в частности: