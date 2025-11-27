Baltijas balss logotype
Домашний сырный соус: универсальное блюдо, который идеально подходит к мясу и овощам 0 260

Люблю!
Дата публикации: 27.11.2025
1001sovet
Изображение к статье: Домашний сырный соус: универсальное блюдо, который идеально подходит к мясу и овощам

Этот соус не содержит искусственных добавок и консервантов, а также станет отличным дополнением ко многим блюдам.

Домашний сырный соус можно легко приготовить всего за несколько минут дома. Он не содержит искусственных добавок и консервантов, а также станет отличным дополнением ко многим блюдам.

Ингредиенты:

  • масло - 50 г

  • мука - 1 ст.л

  • молоко - 250 мл

  • сыр тостерный "Чедер" - 5 ломтиков

  • соль, перец - по своему вкусу

Приготовление

  • На разогретую сковородку добавьте сливочное масло, муку и молоко.

  • Доведите до загустения и всыпьте специи.

  • Далее добавьте сыр и помешивайте до полного таяния.

Такой сырный соус хорошо сочетается со многими продуктами, в частности:

  • овощи

  • мясо и птица

  • бургеры

  • макароны и крупы

  • хлебные изделия и снеки

  • печеный картофель

  • рыба - лосось или треска, запеченные под легким сырным соусом

#сыр #овощи #мясо #макароны #еда
