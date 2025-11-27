Этот соус не содержит искусственных добавок и консервантов, а также станет отличным дополнением ко многим блюдам.
Домашний сырный соус можно легко приготовить всего за несколько минут дома. Он не содержит искусственных добавок и консервантов, а также станет отличным дополнением ко многим блюдам.
Ингредиенты:
масло - 50 г
мука - 1 ст.л
молоко - 250 мл
сыр тостерный "Чедер" - 5 ломтиков
соль, перец - по своему вкусу
Приготовление
На разогретую сковородку добавьте сливочное масло, муку и молоко.
Доведите до загустения и всыпьте специи.
Далее добавьте сыр и помешивайте до полного таяния.
Такой сырный соус хорошо сочетается со многими продуктами, в частности:
овощи
мясо и птица
бургеры
макароны и крупы
хлебные изделия и снеки
печеный картофель
рыба - лосось или треска, запеченные под легким сырным соусом
