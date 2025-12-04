Baltijas balss logotype
Нервное истощение: как вовремя распознать симптомы

Дата публикации: 04.12.2025
Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить признаки переутомления и защитить здоровье.

Что такое нервное истощение

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, нервное истощение проявляется не только психически, но и физически. Человек становится менее энергичным, ощущает постоянную усталость и чувство разбитости.

Нервное истощение — это состояние, когда организм и психика находятся на пределе, и своевременное распознавание симптомов помогает избежать более серьёзных проблем со здоровьем.

Главные симптомы нервного истощения

Лариса Алексеева выделяет несколько характерных признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Потеря аппетита или, наоборот, переедание
  • Общая слабость, ощущение разбитости
  • Апатия и потеря интереса к привычным делам
  • Бессонница или нарушения сна
  • Затруднение дыхания
  • Повышенная потливость
  • Головные боли и головокружение

В отдельных случаях нервное истощение может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже сопровождаться рвотными позывами и дрожанием.

Как облегчить состояние

Специалист рекомендует несколько способов помочь организму восстановиться и снизить нагрузку на нервную систему:

  1. Полноценный отдых Уделяйте время сну и восстановлению сил. Иногда достаточно качественного отдыха, чтобы снизить уровень переутомления.

  2. Правильное питание Обратите внимание на рацион: включайте больше овощей, фруктов, белка и избегайте чрезмерного количества сахара и фастфуда.

  3. Физическая активность Лёгкие упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога помогают улучшить общее самочувствие и снизить стресс.

  4. Смена деятельности или отпуск Иногда стресс связан с профессиональной нагрузкой. Смена сферы деятельности или просто отдых вдали от работы может существенно улучшить состояние.

Когда обращаться к врачу

Любые длительные или усиливающиеся симптомы нервного истощения — повод для консультации специалиста. Врач поможет выявить сопутствующие проблемы, даст рекомендации по восстановлению психического и физического здоровья и при необходимости назначит лечение.

Источник: attention.plus

#отдых #питание #усталость #стресс #симптомы #здоровье
