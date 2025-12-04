Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя заметить признаки переутомления и защитить здоровье.

Что такое нервное истощение

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, нервное истощение проявляется не только психически, но и физически. Человек становится менее энергичным, ощущает постоянную усталость и чувство разбитости.

Нервное истощение — это состояние, когда организм и психика находятся на пределе, и своевременное распознавание симптомов помогает избежать более серьёзных проблем со здоровьем.

Главные симптомы нервного истощения

Лариса Алексеева выделяет несколько характерных признаков, на которые стоит обратить внимание:

Потеря аппетита или, наоборот, переедание

Общая слабость, ощущение разбитости

Апатия и потеря интереса к привычным делам

Бессонница или нарушения сна

Затруднение дыхания

Повышенная потливость

Головные боли и головокружение

В отдельных случаях нервное истощение может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже сопровождаться рвотными позывами и дрожанием.

Как облегчить состояние

Специалист рекомендует несколько способов помочь организму восстановиться и снизить нагрузку на нервную систему:

Полноценный отдых Уделяйте время сну и восстановлению сил. Иногда достаточно качественного отдыха, чтобы снизить уровень переутомления. Правильное питание Обратите внимание на рацион: включайте больше овощей, фруктов, белка и избегайте чрезмерного количества сахара и фастфуда. Физическая активность Лёгкие упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога помогают улучшить общее самочувствие и снизить стресс. Смена деятельности или отпуск Иногда стресс связан с профессиональной нагрузкой. Смена сферы деятельности или просто отдых вдали от работы может существенно улучшить состояние.

Когда обращаться к врачу

Любые длительные или усиливающиеся симптомы нервного истощения — повод для консультации специалиста. Врач поможет выявить сопутствующие проблемы, даст рекомендации по восстановлению психического и физического здоровья и при необходимости назначит лечение.

Источник: attention.plus