В минувшую субботу, 6 декабря, в Домском соборе с аншлагом состоялось одно из самых долгожданных и любимых публикой зимних музыкальных событий – концерт «Рождественская прелюдия», уже ставший неизменной рижской предновогодней традицией. Организаторы этого светлого мероприятия из года в год дарят рижанам новые музыкальные открытия, наполняют программу сюрпризами и новыми участниками.

В этом году в концерте приняли участие: выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, яркие солисты Латвийской национальной оперы и балета - тенор Артем Сафронов и сопрано Инна Клочко, талантливый пианист, победитель многочисленных международных конкурсов Александр Калейс, яркая, талантливая аккордеонистка Анастасия Зубова, юный виртуоз, 11-летний пианист Густавс Калейс, хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством дирижера Романа Ванагса и сама звезда праздничного концерта – оперная дива Инесса Галанте.

После концерта состоялся праздничный прием, организованный «Фондом Инессы Галанте» в сотрудничестве с Американской торговой палатой в Латвии (AmCham Latvia).

В мероприятии приняли участие председатель Рижской Думы Виестурс Клейнбергс, глава Римско-католической Церкви Латвии архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич, посол США в Латвии Кристофер Робинсон (Christopher Robinson), посол Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии Нура Джума (Noora Mohammed A. Juma), представители посольств Австрии, Италии, Эстонии и других государств, бывший советник экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги по экономическим вопросам Сол Норман Букинголтс, президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш, президент Американской торговой палаты Джон Мартин Талли (John Martin Tully), главы и члены торговых палат Объединенных Арабских Эмиратов, Австрии, Польши, Литвы и Латвии, а также другие значимые представители деловых, культурных и общественных кругов Латвии и других стран.

«Мы рады, что наши музыкальные события становятся местом встреч и платформой для общения представителей самых разных сфер и отраслей из Латвии и других стран, c которыми нас объединяет общая цель - укрепление и развитие культурного наследия нашей страны. Надеюсь, что такие вечера станут ещё одной приятной и в то же время значимой традицией, способствующей появлению новых партнёрских связей, развитию культурного диалога и популяризации образа Латвии в мире», - говорит Диана Галанте, директор Фонда Инессы Галанте.