Каждый декабрь миллионы детей пишут письма Санта Клаусу, и мы склонны воспринимать это как милую праздничную традицию. Но если внимательно присмотреться, в этой практике скрыта удивительно точная психология: умение формулировать желания, признавать свои потребности, верить в результат и чувствовать благодарность. Взрослым это нужно ничуть не меньше — просто мы давно перестали себе в этом признаваться. Письмо Санта Клаусу — безопасный способ вытащить наружу то, что давно зреет внутри, и наконец услышать себя — это ли, по сути, не главное чудо, которое каждому из нас так нужно? Психолог Марат Вахитов рассказал о важных нюансах.

Оно учит честно называть свои желания

У взрослых часто нет проблемы собственно желаний — но есть огромная проблема доступа к ним. Мы усложняем, рационализируем, боимся признаться даже себе, чего хотим на самом деле, потому что это «не вовремя», «неразумно» или «слишком много». «В письме же действует детская логика: можно назвать все, даже постыдное, неловкое и не идеальное. Психика расслабляется, а глубинные желания становятся заметнее. Это первый шаг к переменам — видеть собственный запрос без социальных фильтров», — объясняет эксперт.

Оно возвращает чувство разрешения себе себя

Большинство взрослых живет в режиме правильности, нам с детства внушили, как надо жить, что именно мы должны хотеть. Письмо Санта Клаусу — любопытный ритуал внутреннего разрешения, этакий праздник непослушания: можно хотеть отдыха, любви, спокойствия, денег, признания. Можно мечтать. Можно просить о помощи, даже если мы привыкли быть застегнутыми на все пуговицы очень крутого делового костюма. В этот момент человек становится чуть более заботливым к себе — это снижает тревожность и укрепляет ощущение опоры.

Оно структурирует хаос и снижает уровень стресса

Когда голова полна планов, задач, переживаний, письмо превращается в мягкий способ упорядочить внутреннее пространство. Мы аккуратно раскладываем на бумаге то, что иначе блуждает по кругу и вызывает напряжение. «Важно, что письмо — не список дел, а разговор с самим собой о важном. Структура желания создает каркас мысли, а это, в свою очередь, дает ощущение контроля, которого так не хватает в декабре, кода мы склонны драматизировать свои переживания и достижения», — подчеркивает психолог.

Оно активирует эффект намерения — первый шаг к действиям

Психологи давно говорят: когда желание оформлено и названо, мозг начинает искать возможности для его реализации. Письмо работает как запуск механизма: мы фиксируем направление, и в течение года начинаем делать маленькие шаги, часто даже не осознавая этого. И это никакая не магия, а нейробиология. Формулировка желания создает внутреннюю карту, по которой человек затем движется.

Оно развивает благодарность и чувство завершения года

Заканчивать письмо принято словами благодарности — и здесь скрыт важный терапевтический эффект. Когда человек вспоминает, чего хорошего случилось за год, психика переключается с дефицита на ресурсность. Это заставляет умолкнуть внутреннего критика, усиливает ощущение достаточности и помогает спокойно завершить год без привычного ощущения вины, что половина прошлогодних планов пошли насмарку.