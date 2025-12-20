Baltijas balss logotype
Медики назвали, сколько алкоголя можно пить в новогоднюю ночь без вреда здоровью 0 332

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: Медики назвали, сколько алкоголя можно пить в новогоднюю ночь без вреда здоровью

Медики рекомендуют умеренно употреблять алкоголь и еду в новогоднюю ночь, чтобы потом не испытывать проблем со здоровьем.

Ни один праздник не обходится без алкогольных напитков, и Новый год не исключение. Однако слишком много пищи и алкоголя могут стать непомерной нагрузкой для печени. Поэтому медики установили допустимые лимиты крепких напитков для празднования Нового года, которые не будут вредить здоровью.

Сколько можно пить алкоголя в новогоднюю ночь: советы Врачи рекомендуют установить следующие лимиты употребления алкоголя в новогоднюю ночь.

Крепкие алкогольные напитки (водка, виски, ром, текила и т.п.) – не больше 150 граммов. Шампанское и всевозможные вина – 200 граммов.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует недельную норму алкоголя, которая не будет вредить здоровью:

  • не более 150 граммов крепких напитков (водка, коньяк, виски, ром и т.п.);

  • не более 200 г сухого или полусухого вина или шампанского;

  • не более 1 литра пива.

Врачи призывают помнить о двойной нагрузке на печень в новогоднюю ночь, ведь жирная или острая пища так же негативно влияет на нее, как и алкоголь.

#медицина #алкоголь #новый год #ограничения #печень #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
