Эти 3 растения под запретом: какие цветы лучше унести из спальни зимой 0 731

Люблю!
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эти 3 растения под запретом: какие цветы лучше унести из спальни зимой

Многие не знают, что некоторые комнатные растения категорически не рекомендуется держать в спальне в зимний период. Между тем их присутствие может негативно сказаться на здоровье и самочувствии.

Диффенбахия представляет опасность из‑за ядовитого сока. При попадании в рот она вызывает жжение, отёк языка, губ и гортани, а в тяжёлых случаях — удушье. По этой причине не рекомендуется размещать растение в детских комнатах, а также в местах приёма пищи и сна. Оптимально держать его в гостиной, коридоре или офисе.

Монстера в зимнее время становится нежелательным соседом в спальне с плохой вентиляцией. В закрытых помещениях растение активно поглощает кислород и выделяет углекислый газ по ночам, что может привести к утренней головной боли, сонливости и ощущению разбитости. Для предотвращения таких последствий лучше переместить монстеру в более просторное помещение с хорошей циркуляцией воздуха.

Олеандр содержит опасные гликозиды, способные вызвать серьёзное отравление при попадании в организм. Даже без прямого контакта растение может навредить: его цветы выделяют эфирные масла, которые в закрытом пространстве провоцируют головокружение, головную боль и тошноту.

#безопасность #растения #комнатные растения #советы дом #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

