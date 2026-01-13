Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Королевский образ 59-летней Ренаты Литвиновой на день рождения покорил фанатов 0 674

Люблю!
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Королевский образ 59-летней Ренаты Литвиновой на день рождения покорил фанатов
ФОТО: Freepik

День рождения артистки не обошелся без творческого сюрприза для ее преданных поклонников. Звезда вышла на связь в необычном амплуа, вызвав тем самым бурю восторженных комментариев.

12 января, день своего рождения праздновала одна из самых загадочных и утонченных звезд отечественного кинематографа — Рената Литвинова. Актрисе и режиссеру исполнилось 59 лет. Несмотря на солидную дату, она продолжает оставаться символом утонченности и элегантности. Звезда всегда умела превращать свою жизнь в произведение искусства. И ее личный праздник не стал исключением.

В честь торжества Литвинова вышла на связь с подписчиками личного блога. Именинница обнародовала впечатляющий снимок, на котором предстала в королевском образе. Звезда нарядилась в черное бархатное платье с открытыми плечами. В качестве аксессуаров на ней красовались длинные перчатки. Ярким акцентом снимка стала высокая, архитектурная прическа.

Litvinova.jpg

Рената Литвинова. Соцсети

Публикация знаменитости вызвала волну восторженных откликов. Подписчики наперебой принялись поздравлять Ренату Литвинову в комментариях. Ей пожелали бесконечного вдохновения и новых смелых проектов. Преданные поклонники именинницы отметили, что она выглядит значительно моложе своих лет и не теряет уникального шарма.

Читайте нас также:
#мода #соцсети #стиль #кинематограф
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Модный «ретиноловый» салат: полезен ли он для кожи и как его приготовить
Изображение к статье: Восстановление после праздников: 11 простых шагов к энергии и хорошему самочувствию
Изображение к статье: Обнаружилась связь между окружностью талии и риском депрессии
Изображение к статье: Как Пугачева поздравила Раймонда Паулса: архивное фото и теплые слова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео