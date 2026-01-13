День рождения артистки не обошелся без творческого сюрприза для ее преданных поклонников. Звезда вышла на связь в необычном амплуа, вызвав тем самым бурю восторженных комментариев.

12 января, день своего рождения праздновала одна из самых загадочных и утонченных звезд отечественного кинематографа — Рената Литвинова. Актрисе и режиссеру исполнилось 59 лет. Несмотря на солидную дату, она продолжает оставаться символом утонченности и элегантности. Звезда всегда умела превращать свою жизнь в произведение искусства. И ее личный праздник не стал исключением.

В честь торжества Литвинова вышла на связь с подписчиками личного блога. Именинница обнародовала впечатляющий снимок, на котором предстала в королевском образе. Звезда нарядилась в черное бархатное платье с открытыми плечами. В качестве аксессуаров на ней красовались длинные перчатки. Ярким акцентом снимка стала высокая, архитектурная прическа.

Рената Литвинова. Соцсети

Публикация знаменитости вызвала волну восторженных откликов. Подписчики наперебой принялись поздравлять Ренату Литвинову в комментариях. Ей пожелали бесконечного вдохновения и новых смелых проектов. Преданные поклонники именинницы отметили, что она выглядит значительно моложе своих лет и не теряет уникального шарма.