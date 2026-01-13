Учёные изучили связь между социальным положением и здоровьем сердца. Они обнаружили, что женщины, которые чувствуют себя «ниже» других в обществе, могут страдать от скрытых заболеваний сердечно-сосудистой системы, даже если внешние симптомы отсутствуют. Об этом сообщает BSM.

Исследование охватило 443 участника без явных патологий сердца. Учёные оценивали их субъективный социальный статус – то, как люди сами воспринимают своё положение в обществе. К слову, этот показатель не всегда совпадает с реальным положением дел.

Результаты магнитно-резонансная томографии показали интересную закономерность: у женщин с низким субъективным социальным статусом обнаружились признаки скрытого фиброза миокарда, при котором происходит замена здоровой ткани сердца соединительной. Это явный признак воспалительных процессов в сердечной мышце. При этом у мужчин подобной связи выявлено не было.

По словам учёных, наше восприятие социального положения способно влиять на соматическое здоровье. Они считают, что эти данные стоит учитывать при создании рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.