Хулио Иглесиасу грозит суд за насильственные действия в отношении членов своего персонала. Расследование выявило факты многолетних домогательств и физического давления с его стороны.

Испанская прокуратура начала проверку в отношении 82-летнего певца Хулио Иглесиаса. Музыканта и свекра теннисистки Анны Курниковой обвиняют в сексуальном насилии и избиениях бывших сотрудниц. Расследование, длившееся три года, опубликовал портал El Diario.

Обвинения выдвинули две девушки. Первая потерпевшая, назвавшая себя Ребеккой, работала домработницей на виллах артиста в 2021 году. Она заявила о принуждении к интимной близости и физическом насилии после употребления алкоголя. По словам пострадавшей, Хулио регулярно задавал ей непристойные вопросы и допускал неуместные прикосновения.

Вторая заявительница, физиотерапевт Лаура, сообщила о постоянных унижениях. Она утверждает, что Иглесиас заставлял ее демонстрировать тело и навязывал поцелуи против воли. Обе девушки описывают условия работы у свекра Анны Курниковой как полную изоляцию под жестким контролем. У персонала был ограничен доступ к средствам связи.

Журналисты портала опросили еще 15 экс-работников поместий Хулио Иглесиаса на Карибах. Свидетели подтвердили слова жертв. В качестве доказательств представители прессы собрали медицинские отчеты, фотографии и архивы сообщений из соцсетей.