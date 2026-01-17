Baltijas balss logotype
Семенович устроила возлюбленному пикантный день рождения с танцовщицами: фото 0 430

Люблю!
Дата публикации: 17.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Семенович устроила возлюбленному пикантный день рождения с танцовщицами: фото

Певица решила удивить Дениса Шреера по-настоящему смелым подарком. На день его рождения она пригласила эффектных танцовщиц.

Сегодня в семье певицы Анны Семенович особенный праздник. День своего рождения отмечает ее бойфренд Денис Шреер. Артистка подготовила для возлюбленного необычный и смелый сюрприз. Кадрами с торжества звезда поделилась в своих социальных сетях.

Анна наняла профессиональных танцовщиц в откровенных нарядах. Девушки исполнили зажигательный номер прямо перед именинником. После завершения танцевального шоу к мужчине вышла и сама Семенович. Вместе с танцовщицами она торжественно вынесла праздничный торт.

semenovich-_2.jpg

Соцсети

Помимо оригинального подарка, исполнительница адресовала Денису публикацию. В тексте звезда сцены отметила сильное влияние мужчины на свою жизнь. Она призналась в глубоких чувствах и назвала его источником счастья. Анна подчеркнула, что рядом с Денисом она стала смеяться гораздо чаще.

«С тобой я смеюсь чаще, люблю сильнее и живу ярче. Желаю тебе счастья без ограничений, успеха без потолка и меня — рядом, навсегда», — написала она.

Напомним, о романе Анны и Дениса стало известно летом 2024 года. Судьбоносная встреча пары произошла в караоке. Шреер не скрывал от Семенович свое семейное положение. Мужчина еще официально женат.

#шоу-бизнес #социальные сети #отношения #подарки #знаменитости #романтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
