Астрологи долгие годы изучали не только характер разных знаков Зодиака, но и ход их жизни. В результате стало известно, какой возраст является самым важным для каждого человека в зависимости от даты рождения.

Овен

Многие Овны не желают вырастать до 30 лет, оставаясь в душе детьми. Поэтому большинство важных событий ожидают их в период с 35 до 40 лет. Именно в этом возрасте наиболее вероятна возможность подняться по карьерной лестнице и найти спутника жизни по судьбе.

Телец

Тельцы рвутся в бой за возможность быть успешными и богатыми еще в молодости. Они много и усердно работают над собой, благодаря чему им рано удается сделать карьеру. Астрологи утверждают, что самыми важными годами в жизни Тельцов являются 16, 24, З0, 29, 51 и 64 года.

Близнецы

У Близнецов огромный энергетический запас. Эта особенность позволяет им выходить сухими из воды практически в любой ситуации. Их жизнь богата сюрпризами и неожиданностями, но самыми насыщенными годами жизни Близнецов являются круглые даты — 10, 20, 30, 40, 50 лет и т. д. Именно в эти моменты им нужно быть максимально осторожными, возможны крутые перемены.

Рак

До 30 лет Раки «раскачиваются» или просто плывут по течению. И только по достижению этого возраста в их жизни начинаются крутые перемены. Удача поджидает представителей этого знака в даты, кратные 5: это 15, 20, 30, 35, 40, 45 и т. д.

Лев

Львы не боятся перемен. С детства они рисковые, сильные и смелые, поэтому идут к своим целям напролом. Лучшие годы их жизни — 19, 36, 40, 57 и 60 лет. В эти периоды они могут добиться наилучших результатов в личной жизни и карьере.

Дева

Девы очень активны и деятельны в любом возрасте. Они всегда стремятся быть первыми и самыми лучшими. Наиболее благополучными годами в их жизни, как отмечают астрологи, являются 16, 21, 24, 32 и 50 лет.

Весы

Весам на роду написано много перемен. Ведь они стремятся получить от жизни все самое лучшее, дорогое и красивое. Наиболее успешными для них становятся 16-й, 24-й, З2-й, 40-й и 48-й, а также 64-й день рождения. В этот период у Весов раскрываются наибольшие возможности — могут свернуть горы.

Скорпион

Скорпионы с юных лет привыкают пробивать себе дорогу самостоятельно. Они не боятся проблем и трудностей. Это делает их сильнее и выносливее большинства других знаков Зодиака. Ключевые даты, сулящие им успех, судьба обычно планирует на 15-й, 25-й, З0-й, 45-й и 50-й года жизни.

Стрелец

Стрельцы отличаются рисковым и авантюрным характером. Каждый год жизни может принести им перемены вплоть до переезда на ПМЖ в другую страну. Однако максимальный потенциал они чаще всего реализуют в 15, 19, З6, З8, 45 и 57 лет.

Козерог

Козероги ценят стабильность и порядок. Любые перемены для них сравнимы с цунами. И тем не менее астрологи советуют не упустить шансы, которые судьба подарит им на 16-й, 21-й, З0-й, З1-й, ЗЗ-й и 50-й день рождения.

Водолей

Водолеи отличаются непростой судьбой. Жизнь постоянно подкидывает им сложные задания, требующие важных решений. Благоприятными для крутых поворотов станут 22-й, 24-й, З2, 42 и 48-й годы их жизни.

Рыбы

Рыбы очень ранимы и эмоциональны. Они болезненно реагируют на любые изменения в своей жизни. Однако их в жизни Рыб не мало. Самый ответственный возраст в жизни Рыб — 24, З0, З6, 45, 52 и 60 лет.

