Похудение окружено множеством мифов, которым многие продолжают верить. На деле следование этим заблуждениям может замедлять результаты или даже вредить организму. Разбираемся, что правда, а что вымысел.
Не есть после тренировки помогает худеть — миф
После тренировки организм израсходовал энергию и сигнализирует о необходимости её восполнить. Если этого не происходит, тело воспринимает это как угрозу и стремится «запасать жир на чёрный день».
Если же удовлетворять потребности организма в энергии сразу после нагрузки, он не станет создавать лишние запасы.
Одежда для похудения не сжигает жир
Шорты, пояса и бриджи из неопрена помогают только потеть, а не сжигать жир. Потеря жидкости — это не потеря жировой ткани, и потерянную воду вы восполните очень быстро.
Локальное похудение невозможно
Сосредоточившись на определённой области тела, нельзя заставить её худеть быстрее остальных. Организм сам решает, где запасать жир, и никакие упражнения не изменят это. Тренировка мышц сама по себе не уменьшает количество жировой ткани.
L-карнитин и другие препараты — не панацея
Препараты помогают транспортировать жирные кислоты, но только при наличии физической активности и необходимости организма в этом процессе. Без регулярных нагрузок их эффективность минимальна.
Худеть, сильно ограничивая еду — ошибка
Оптимально снижать калорийность на 15–20% от суточного расхода энергии. Это позволяет терять около 4–5 кг в месяц без ущерба для обмена веществ. Чрезмерное ограничение замедляет метаболизм и может привести к набору веса.
Есть после 18:00 — не запрет
Длительное голодание (13–14 часов) замедляет обмен веществ и заставляет организм накапливать питательные вещества «про запас». Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна, выбирая преимущественно лёгкую белковую пищу.
Следуя этим простым правилам, можно похудеть безопасно и без лишнего стресса для организма.
