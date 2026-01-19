Baltijas balss logotype
Развенчиваем мифы о похудении: что действительно работает 0 359

Люблю!
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Развенчиваем мифы о похудении: что действительно работает

Похудение окружено множеством мифов, которым многие продолжают верить. На деле следование этим заблуждениям может замедлять результаты или даже вредить организму. Разбираемся, что правда, а что вымысел.

Не есть после тренировки помогает худеть — миф

После тренировки организм израсходовал энергию и сигнализирует о необходимости её восполнить. Если этого не происходит, тело воспринимает это как угрозу и стремится «запасать жир на чёрный день».

Если же удовлетворять потребности организма в энергии сразу после нагрузки, он не станет создавать лишние запасы.

Одежда для похудения не сжигает жир

Шорты, пояса и бриджи из неопрена помогают только потеть, а не сжигать жир. Потеря жидкости — это не потеря жировой ткани, и потерянную воду вы восполните очень быстро.

Локальное похудение невозможно

Сосредоточившись на определённой области тела, нельзя заставить её худеть быстрее остальных. Организм сам решает, где запасать жир, и никакие упражнения не изменят это. Тренировка мышц сама по себе не уменьшает количество жировой ткани.

L-карнитин и другие препараты — не панацея

Препараты помогают транспортировать жирные кислоты, но только при наличии физической активности и необходимости организма в этом процессе. Без регулярных нагрузок их эффективность минимальна.

Худеть, сильно ограничивая еду — ошибка

Оптимально снижать калорийность на 15–20% от суточного расхода энергии. Это позволяет терять около 4–5 кг в месяц без ущерба для обмена веществ. Чрезмерное ограничение замедляет метаболизм и может привести к набору веса.

Есть после 18:00 — не запрет

Длительное голодание (13–14 часов) замедляет обмен веществ и заставляет организм накапливать питательные вещества «про запас». Оптимально ужинать за 2–3 часа до сна, выбирая преимущественно лёгкую белковую пищу.

Следуя этим простым правилам, можно похудеть безопасно и без лишнего стресса для организма.

Источник: Источник

#диета #питание #похудение #здоровый образ жизни #правильное питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
