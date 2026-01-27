Роман Костомаров рассказал, почему фигурное катание больше не занимает главное место в его жизни и чем он увлекся после спорта.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что спорт, который долгие годы был для него центром жизни, сегодня перестает занимать прежнее место. По словам спортсмена, после ампутации конечностей фигурное катание постепенно отходит на второй план.

"Понятно, что увлечение спортом и фигурным катанием медленно, но верно уходит из моей жизни, и если раньше оно отнимало все мое свободное время, заряжало, то сегодня обстоятельства ставят меня в новые условия. Приходится приспосабливаться", – признался Роман Костомаров в эксклюзивном интервью "Клео".

Костомаров отметил, что сейчас пробует себя в новых форматах и занятиях, которые раньше даже не рассматривал. Одним из неожиданных открытий для него стал вокал. В ледовом шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви" спортсмен вышел на лед уже не только как фигурист, но и как исполнитель, спев песню "Есть только миг".

Фото: пресс-служба шоу "Аллилуйя любви".

Сам Костомаров признается, что к пению относится как к занятию для души и не спешит превращать его в профессию. Тем не менее работа с оркестром, студийные репетиции и живой звук стали для него важным и вдохновляющим опытом.

Помимо сцены, олимпийскому чемпиону близки и телевизионные проекты, признался он в беседе с "Клео". Он не скрывает интереса к форматам, связанным с экстримом и преодолением – темам, которые сегодня особенно откликаются ему лично. По словам Костомарова, сейчас он учится радоваться каждому дню, общаться с людьми и делиться своим жизненным опытом, который, как он видит, стал для многих источником поддержки и мотивации.

Напомним, в начале 2023 года из-за осложнений после пневмонии Костомаров перенес ампутацию стоп и кистей рук. Сейчас спортсмен передвигается с помощью протезов.