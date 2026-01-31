Дата публикации: 31.01.2026
Kleo
Певица Мадонна в шапке-ушанке посетила выставку современного искусства в британском Маргейте.

Певица приехала в Британию, чтобы поддержать подругу. На фестивале Мадонна посетила выставку российских художниц и поделилась фото с ними.

Мадонна посетила фестиваль современного искусства в британском Маргейте, выбрав для выхода в свет шапку-ушанку с кокардой в виде серпа и молота.

Поп-звезда приехала в Великобританию, чтобы поддержать свою близкую подругу – художницу Трейси Эмин, с которой дружит уже четверть века. Артистка прогулялась по приморскому городку, пообщалась с местными художниками и даже сфотографировалась на фоне работ, представленных на выставке.

Мадонна. Фото: соцсети/@madonna.

В своем блоге Мадонна отметила, что восторг от поездки связан не только с творчеством, но и с особой атмосферой этого места.

"Приятно прославлять человеческие отношения и способность искусства возвышать людей", – написала певица.

Отдельного внимания удостоился ее экстравагантный лук. Мадонна сочетала ушанку с объемной курткой и массивными очками, что придало образу одновременно дерзкий и ироничный вид. Именно шапка с советской кокардой стала предметом обсуждений – кто-то назвал это модным стейтментом, другие сочли провокацией.

Помимо визита на выставку Эмин, звезда посетила и экспозицию российских художниц Ольги Австрейх и Лизы Залиевой. Мадонна с удовольствием позировала на фоне их работ и охотно общалась с публикой.

Мадонна, Ольга Австрейх и Лиза Залиева. Фото: соцсети/@madonna

Несмотря на насыщенный график, певица находит время и для личной жизни. В ноябре прошлого года стало известно, что Мадонна тайно обручилась с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. Артистка также воспитывает шестерых детей – биологических и приемных. На свой день рождения звезда вместе с семьей отдыхала в Тоскане, где была замечена на скачках.

