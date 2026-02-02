Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ваша группа крови может рассказать о рисках для здоровья — проверьте свою 0 371

Люблю!
Дата публикации: 02.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Ваша группа крови может рассказать о рисках для здоровья — проверьте свою

Ваша группа крови может влиять на вероятность определенных заболеваний, реакцию организма на стресс, инфекции и взаимодействие с окружающей средой.

Большинство людей не задумываются над своей группой крови, если они не сдают кровь, не заполняют документы в больнице или не сталкиваются с медицинской чрезвычайной ситуацией.

Каждая группа имеет свои преимущества и недостатки — или на самом деле уязвимые места — которые формируются в зависимости от того, как кровь взаимодействует с иммунной системой, белками свертывания и способами развития заболеваний, пишет Unilad.

Исследователи связывают группы крови со всем: от риска сердечных заболеваний к предрасположенности к вирусам и некоторым видам рака. Некоторые группы крови, похоже, обеспечивают естественную защиту от определенных патогенов, а другие могут повышать вероятность воспаления или тромбообразования.

1 группа крови

1 группа крови наиболее распространена, причем 1 группа с отрицательным резусом служит универсальным донором для экстренных случаев.

Она связана с низким риском сердечных приступов, тромбов и инсультов, а также, возможно, с более мягкими симптомами COVID-19.

Недостатки содержат повышенную склонность к норовирусу, пептическим язвам, чрезмерному кровотечению и определенным осложнениям с фертильностью и беременностью.

2 группа крови

Кровь 2 группы может обеспечивать защиту от норовируса, вызывающего рвоту и диарею. Комары, кажется, меньше привлекаются людьми с этой группой крови. Однако она также связана с более высоким уровнем плохого холестерина, что увеличивает риск сердечных приступов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования связывают ее с ранним ишемическим инсультом, более тяжелым течением Covid-19 и более высоким риском рака желудка и поджелудочной железы.

В то же время повышенный уровень кортизола также свидетельствует о том, что люди с 2 группой крови могут быть более подвержены стрессу.

3 группа крови

Люди с 3 группой крови реже страдают мочекаменной болезнью и, как правило, меньше привлекают клещей. Кроме того, исследования показывают, что эта группа крови может обеспечивать определенную защиту от оспы и малярии.

Она также связана с меньшим риском развития рака желудка и мочевого пузыря и пониженной восприимчивостью к Helicobacter pylori – бактерии, являющейся причиной большинства язвенных заболеваний желудка.

С другой стороны, 3 группа крови связана с более высоким риском сердечных заболеваний, рака поджелудочной железы, диабета 2 типа, гипертонии и инфекций, таких как туберкулез и холера.

4 группа крови

Перейдем к людям с 4 группой крови. Они являются универсальными реципиентами, то есть могут безопасно получать кровь любой группы, а их плазма часто называется «жидким золотом» в травматологии, поскольку ее можно переливать любому.

Однако 4 группа крови связана с повышенным воспалением, более высоким риском тромбообразования, сердечными заболеваниями, раком поджелудочной железы и значительно более высокой вероятностью проблем с памятью и мышлением, связанных с деменцией.

Читайте нас также:
#covid-19 #медицина #беременность #рак #исследования #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вегетарианская диета: как избежать дефицитов белка, витаминов и микроэлементов
Изображение к статье: Домашняя терапия красоты: 5 простых спа-ритуалов для тела и души
Изображение к статье: Почему стоит отказаться от растворимых напитков от гриппа и простуды
Изображение к статье: Стресс vs желудок: почему болит живот и как остановить спазмы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутаты СДП Ким Берг, Яни Кокко и Марко Аселл извинились за свое поведение по отношению к парламентским помощникам. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Не смогут разойтись до конца: почему Бероев и Алферова останутся близки
Люблю!
Изображение к статье: Для проверки материалов по делу Эпштейна в Латвии, вероятнее всего, будет начат уголовный процесс - глава Госполиции
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему кошки смотрят в одну точку и пугают хозяев своим шипением: учёные объяснили странное поведение
Люблю!
Изображение к статье: Новые архивы по делу Эпштейна вызвали скандал вокруг политиков и миллиардеров
Lifenews
Изображение к статье: Куриные драники - 3 простых и аппетитных рецепта для обеда или ужина
Еда и рецепты
Изображение к статье: Депутаты СДП Ким Берг, Яни Кокко и Марко Аселл извинились за свое поведение по отношению к парламентским помощникам. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Не смогут разойтись до конца: почему Бероев и Алферова останутся близки
Люблю!
Изображение к статье: Для проверки материалов по делу Эпштейна в Латвии, вероятнее всего, будет начат уголовный процесс - глава Госполиции
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео