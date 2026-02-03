Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новейшие исследования: учёные назвали безопасную суточную дозу кофе 1 589

Люблю!
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новейшие исследования: учёные назвали безопасную суточную дозу кофе

У любителей напитка реже наблюдаются нарушения сердечного ритма.

Максимально допустимая суточная доза кофеина составляет около 400 миллиграммов, что эквивалентно трём‑четырём чашкам кофе. Об этом пишет Daily Mail.

Учёные выяснили, что регулярное употребление кофе может снижать риск развития диабета второго типа, сердечно‑сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, у любителей кофе реже наблюдаются нарушения сердечного ритма. Специалисты связывают это со стимулирующим действием кофеина и наличием в напитке антиоксидантов, обладающих противовоспалительным эффектом.

Важно учитывать, что содержание кофеина зависит от способа приготовления. Так, в эспрессо его количество варьируется от 40 до 80 миллиграммов, а в фильтр‑кофе может превышать 150 миллиграммов. Капучино и аналогичные напитки с молоком обычно содержат столько же кофеина, поскольку готовятся на основе одного‑двух шотов эспрессо.

Превышение безопасной дозы чревато побочными эффектами: бессонницей, тревожностью, учащённым сердцебиением и расстройствами пищеварения. У непривычных к кофеину людей возможно временное повышение артериального давления. Также стоит помнить, что кофе может окрашивать зубную эмаль. Степень окрашивания зависит от содержания хлорогеновой кислоты, которое различается в зависимости от сорта зёрен и метода заваривания.

×
Читайте нас также:
#медицина #кофе #исследования #диабет #кофеин #здоровье
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео