Максимально допустимая суточная доза кофеина составляет около 400 миллиграммов, что эквивалентно трём‑четырём чашкам кофе. Об этом пишет Daily Mail.

Учёные выяснили, что регулярное употребление кофе может снижать риск развития диабета второго типа, сердечно‑сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, у любителей кофе реже наблюдаются нарушения сердечного ритма. Специалисты связывают это со стимулирующим действием кофеина и наличием в напитке антиоксидантов, обладающих противовоспалительным эффектом.

Важно учитывать, что содержание кофеина зависит от способа приготовления. Так, в эспрессо его количество варьируется от 40 до 80 миллиграммов, а в фильтр‑кофе может превышать 150 миллиграммов. Капучино и аналогичные напитки с молоком обычно содержат столько же кофеина, поскольку готовятся на основе одного‑двух шотов эспрессо.

Превышение безопасной дозы чревато побочными эффектами: бессонницей, тревожностью, учащённым сердцебиением и расстройствами пищеварения. У непривычных к кофеину людей возможно временное повышение артериального давления. Также стоит помнить, что кофе может окрашивать зубную эмаль. Степень окрашивания зависит от содержания хлорогеновой кислоты, которое различается в зависимости от сорта зёрен и метода заваривания.