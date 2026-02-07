Простая крупа может удивлять — если приготовить её правильно. Этот вариант перловки с курицей получается рассыпчатым, ароматным и настолько сытным, что легко заменит полноценный ужин для всей семьи.
Перловку многие незаслуженно обходят стороной, считая её скучной и сухой. Но в «купеческом» варианте она раскрывается совершенно иначе: впитывает соки мяса и овощей, становится мягкой и насыщенной по вкусу. По настроению блюдо напоминает плов, но готовится проще и не требует экзотических специй.
Что понадобится
Ингредиенты:
- перловка (сухая) — 250 г
- куриные голени — 7 шт.
- репчатый лук — 1 шт.
- красный болгарский перец — 1 шт.
- помидоры средние — 2 шт.
- сливочное масло — 30 г
- растительное масло — 30 мл
- сушёный чеснок — 0,5 ч. л.
- итальянские травы — 0,5 ч. л.
- свежая кинза — по вкусу
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу
- вода — 500–600 мл
Как приготовить перловку «как плов»
Подготовка крупы
Перловку промойте несколько раз до прозрачной воды и замочите в холодной воде минимум на 5–6 часов, а лучше — на ночь. Это сделает её мягкой и сократит время приготовления.
Обжарка курицы
В глубокой сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масел. Обжарьте куриные голени до выраженной золотистой корочки с обеих сторон. Солите мясо только после переворачивания — так оно сохранит сочность. Готовую курицу временно переложите на тарелку.
Овощная основа
В том же масле обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте нарезанный болгарский перец и готовьте ещё около трёх минут. Затем введите очищенные от кожицы и нарезанные помидоры, сушёный чеснок, итальянские травы, соль и перец. Накройте крышкой и тушите овощи около пяти минут.
Томление
С перловки слейте воду и выложите крупу к овощам, хорошо перемешайте. Сверху разложите обжаренные куриные голени. Влейте горячую воду так, чтобы она покрывала крупу на 1,5–2 см. Накройте крышкой и готовьте на огне чуть ниже среднего примерно 40 минут — до полного впитывания жидкости.
Финальный штрих
В самом конце добавьте мелко нарезанную свежую кинзу, выключите огонь и дайте блюду настояться под крышкой ещё 15 минут. За это время вкусы «соберутся», а перловка станет особенно ароматной.
Почему стоит попробовать
Это блюдо доказывает, что перловка может быть не просто гарниром, а полноценным гастрономическим хитом. Ароматная, сытная и удивительно домашняя — она легко покоряет даже тех, кто раньше относился к этой крупе скептически.
