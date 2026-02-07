В соцсетях теперь не делятся успехами, как раньше, а «рвут душу — выкладывают неприглядные подробности семейных разборок, измен, финансовых проблем. Почему теперь cтало модно торговать страданиями напоказ, разбирались с психологом.

Когда люди только завели соцсети, они выкладывали туда фотографии, словно в альбом под названием «Жизнь удалась»: делились значимыми событиями и достижениями. Так появился тренд на «успешный успех». Но не так давно он сменился на кардинально новый — рвать душу и рассказывать про личные трагедии. Наступила «эра торговли страданиями» — границы стали размытыми, а личная жизнь и приватность перестали быть ценностью. Почему так произошло, рассуждает психолог Юлия Королева.

Тренд «рвать душу»

«Роли идеального „я“ перестали привлекать внимание, иллюзия счастья и успеха постепенно начала спадать, как и охваты в социальных сетях. Более того, люди начали настороженно и даже порой агрессивно реагировать на „успешный успех“. И тут современная реклама и маркетинг нашли новую роль: из тени вышла „жертва“, которая играет с аудиторией с синдромом спасателя», — рассказывает психолог Юлия Королева.

Многие быстро поняли, что привлечь внимание подписчиков можно, вызвав у них жалость и сострадание.

«Люди с другой стороны экрана смогли почувствовать себя спасателями, великими помощниками. А те, кто показывает страдания, — вызвать интерес, простимулировать покупку товаров и услуг», — продолжает эксперт.

«Не могу молчать»

Психолог отмечает, что, рассказывая о личном — проблемах с мужем, свекровью, родственниками, делясь трудностями семейной жизни и даже шокирующими деталями интимных отношений, люди порой и правда пытаются выражать свои эмоции как умеют, хотят получить поддержку и внимание. Есть и те, кто искренне считает, что открытое переживание трудностей помогает справиться с болью и преодолеть страх.

«Показывая свои эмоции, люди действительно частично компенсируют одиночество, валидируя (признавая и принимая) выражение негативных эмоций; они создают пространство, где другие могут сопереживать и чувствовать единство, ведь теперь у всех есть общая боль, — говорит Юлия Королева. — Один человек удовлетворяет свои внутренние потребности, такие как признание, принятие и любовь, а другой перенимает переживания, облегчая свой внутренний конфликт».

Когда надо насторожиться

Если вас тоже зацепила одна из личных историй, рассказанных в Сети, то, прежде чем пытаться помочь человеку и начать давать советы в комментариях, задумайтесь: а точно ли он искренен?

«Намеренное публичное выражение негативных эмоций с целью вызвать жалость имеет свое название — „сэдфишинг“ (от англ. sad — грустный, fishing — рыбалка), — обращает внимание психолог. — Иллюзия близости и доступности для роста аудитории и повышения продаж — это новая маркетинговая стратегия, которая на самом деле только разрушает доверие публики, превращая личные проблемы и отношения в товар, коммерциализируя человеческие эмоции».

Психолог рекомендует: с кем бы вы ни имели дело, если видите откровения в соцсетях — с искренним человеком, который больше не может молчать и которого не слышат в офлайне, или продавцом личных трагедий ради выгоды, — всегда старайтесь поддерживать доброжелательность и осторожность в общении.

«Будьте собой, честными и настоящими, учитесь выражать эмоции адекватно, тогда и поддержка окружающих будет искренней, комментарии — добрыми, границы — четкими, а ценности — настоящими», — делает вывод психолог Юлия Королева.