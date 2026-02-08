Baltijas balss logotype
Зелень для спальни: 5 растений, которые улучшат сон 0 193

Люблю!
Дата публикации: 08.02.2026
Kleo
Изображение к статье: Зелень для спальни: 5 растений, которые улучшат сон

Хороший сон сегодня – почти роскошь. Мы выключаем лампу, откладываем телефон, но голова все равно гудит, а уснуть получается не сразу. В этом месте обычно советуют магний, дыхательные практики и режим. Все по делу. Но есть еще один простой и недооцененный способ улучшить сон – растения в спальне.

Некоторые растения реально влияют на качество воздуха, уровень влажности и общее ощущение уюта. А это напрямую связано с тем, как быстро мы засыпаем и насколько спокойно спим.

Лаванда

Лаванда давно закрепилась в списках "для сна", и не просто так. Ее аромат действует расслабляюще, снижает уровень тревожности и помогает быстрее перейти в состояние покоя. В спальне лучше всего поставить живое растение в горшке или сухие веточки рядом с кроватью. Важно не переборщить: легкий запах – плюс, слишком интенсивный – уже не всем комфортен.

Сансевиерия

Если хочется растение, вокруг которого не нужно "танцевать с бубном", сансевиерия – идеальный вариант. Это одно из немногих растений, которое продолжает вырабатывать кислород ночью. Плюс она очищает воздух и спокойно переносит сухой климат спальни. Стилистически тоже плюс: выглядит минималистично и не спорит с интерьером.

Спатифиллум

Спатифиллум любят дизайнеры, а сомнологи – за его способность повышать влажность воздуха. Сухой воздух часто мешает нормальному дыханию ночью, особенно в отопительный сезон. Это растение помогает смягчить микроклимат и визуально делает спальню более "живой". Бонус – он хорошо смотрится даже без цветения.

Алоэ вера

Алоэ редко ассоциируют со сном, но зря. Как и сансевиерия, он выделяет кислород в ночное время и улучшает качество воздуха. К тому же алоэ не требует частого полива и отлично чувствует себя на подоконнике. Практично и без лишнего визуального шума.

Жасмин

Жасмин – вариант для тех, кому важен не только функционал, но и настроение. Его аромат мягкий, ненавязчивый и ассоциируется с расслаблением. Исследования показывают, что запах жасмина может способствовать более глубокому сну и снижению ночной тревожности. Главное – выбрать место с хорошим освещением днем, чтобы растение не страдало.

Что важно учитывать

Растения для спальни – это не про "чем больше, тем лучше". Достаточно одного-двух. Важно, чтобы они не вызывали аллергию и не имели слишком резкого запаха. И да, за ними все-таки нужно ухаживать.

В остальном это простой и приятный способ сделать спальню более комфортной. Иногда, чтобы начать лучше спать, не нужно менять всю жизнь – достаточно поставить на тумбочку правильный горшок.

Читайте нас также:
#растения #сон #комфорт #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

