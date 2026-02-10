Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У людей с артритом чаще диагностируются ранние нарушения когнитивных функций 0 289

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: У людей с артритом чаще диагностируются ранние нарушения когнитивных функций

Наиболее сильная корреляция наблюдалась среди лиц с избыточным весом.

Китайские учёные обнаружили связь между артритом и повышенным риском ранней формы снижения памяти и мышления, предшествующей деменции. Исследование охватило данные более 6,5 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Об этом пишет Frontiers in Nutrition.

У людей с артритом вероятность когнитивных нарушений почти вдвое превышала показатели тех, кто не страдал заболеваниями суставов. Наиболее сильная корреляция наблюдалась среди лиц с избыточным весом и неблагоприятным метаболическим профилем, включающим повышенное воспаление, а также нарушения обмена глюкозы и липидов.

Учёные также обнаружили значимую роль депрессии как промежуточного фактора. Депрессивные симптомы объясняли около 17 процентов общей связи между артритом и ухудшением когнитивных функций. Исследователи предположили, что хроническая боль и воспаление при артрите могут провоцировать развитие депрессии, которая дополнительно усугубляет негативное воздействие на мозг.

Авторы работы подчеркнули необходимость комплексного подхода к лечению пациентов с артритом. По их мнению, контроль воспаления, коррекция метаболических нарушений и ранняя диагностика депрессии способны снизить риск раннего когнитивного снижения.

Читайте нас также:
#медицина #депрессия #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео