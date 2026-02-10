Китайские учёные обнаружили связь между артритом и повышенным риском ранней формы снижения памяти и мышления, предшествующей деменции. Исследование охватило данные более 6,5 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Об этом пишет Frontiers in Nutrition.

У людей с артритом вероятность когнитивных нарушений почти вдвое превышала показатели тех, кто не страдал заболеваниями суставов. Наиболее сильная корреляция наблюдалась среди лиц с избыточным весом и неблагоприятным метаболическим профилем, включающим повышенное воспаление, а также нарушения обмена глюкозы и липидов.

Учёные также обнаружили значимую роль депрессии как промежуточного фактора. Депрессивные симптомы объясняли около 17 процентов общей связи между артритом и ухудшением когнитивных функций. Исследователи предположили, что хроническая боль и воспаление при артрите могут провоцировать развитие депрессии, которая дополнительно усугубляет негативное воздействие на мозг.

Авторы работы подчеркнули необходимость комплексного подхода к лечению пациентов с артритом. По их мнению, контроль воспаления, коррекция метаболических нарушений и ранняя диагностика депрессии способны снизить риск раннего когнитивного снижения.