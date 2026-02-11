Baltijas balss logotype
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Содовый раствор льют на грядки не просто так — как она помогает получить хороший урожай

Это дешёвое, но эффективное средство для вашего участка.

Пищевая сода давно стала привычным помощником на дачных участках и используется как универсальное средство для ухода за растениями. Её применяют как для профилактики болезней, так и для защиты от вредителей.

Во время созревания винограда лозу опрыскивают содовым раствором, приготовленным из расчёта 75 граммов порошка на десять литров воды. Такая обработка помогает сдерживать развитие серой гнили и положительно влияет на накопление сахаров в ягодах. Тем же составом обрабатывают плодовые деревья, чтобы сократить численность гусениц.

Смесь из чайной ложки соды на литр воды подойдёт для огурцов. Её используют для профилактики мучнистой росы. Крыжовник и смородину обрабатывают многокомпонентным составом: столовая ложка соды, таблетка аспирина, чайная ложка средства для мытья посуды и столовая ложка растительного масла на 4,5 л воды.

Кроме того, раствор с одной столовой ложкой соды на десять литров воды подходит для полива огурцов при пожелтении листьев. Капусту же защищают от гусениц «сухим» способом: листья просто аккуратно припудривают содой.

#растения #урожай #вредители #огурцы #садоводство #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
