Пищевая сода давно стала привычным помощником на дачных участках и используется как универсальное средство для ухода за растениями. Её применяют как для профилактики болезней, так и для защиты от вредителей.

Во время созревания винограда лозу опрыскивают содовым раствором, приготовленным из расчёта 75 граммов порошка на десять литров воды. Такая обработка помогает сдерживать развитие серой гнили и положительно влияет на накопление сахаров в ягодах. Тем же составом обрабатывают плодовые деревья, чтобы сократить численность гусениц.

Смесь из чайной ложки соды на литр воды подойдёт для огурцов. Её используют для профилактики мучнистой росы. Крыжовник и смородину обрабатывают многокомпонентным составом: столовая ложка соды, таблетка аспирина, чайная ложка средства для мытья посуды и столовая ложка растительного масла на 4,5 л воды.

Кроме того, раствор с одной столовой ложкой соды на десять литров воды подходит для полива огурцов при пожелтении листьев. Капусту же защищают от гусениц «сухим» способом: листья просто аккуратно припудривают содой.