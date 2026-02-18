Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

57-летняя Наоми Уоттс шокировала Нью-Йорк: актриса пришла на показ с обнаженной грудью 0 1554

Люблю!
Дата публикации: 18.02.2026
Kleo
Изображение к статье: 57-летняя Наоми Уоттс шокировала Нью-Йорк: актриса пришла на показ с обнаженной грудью

Актриса пришла поддержать на показе сына. Для выхода Наоми Уоттс выбрала наряд с откровенным декольте.

57-летняя Наоми Уоттс стала одной из самых обсуждаемых гостей Недели моды в Нью-Йорке, появившись на показе бренда Khaite в смелом образе с открытой грудью. Актриса выбрала черное платье с глубоким вырезом и свободное серое пальто, дополнив аутфит красной помадой и крупными солнцезащитными очками. Образ получился одновременно сдержанным и провокационным – в духе современной элегантности, которую Уоттс давно превратила в свой стиль.

naomi.jpg

Наоми Уоттс.

Причиной появления актрисы на мероприятии стал дебют ее 17-летнего сына, Кая Шрайбера, который принял участие в показе новой коллекции. Наоми не скрывала гордости за сына-модель, наблюдая за шоу из первого ряда. На подиуме Кай вышел вместе с супермоделями нулевых – Наташа Поли и Даутцен Крез.

kay.jpg

Кай Шрайбер.

Ранее Наоми уже появлялась на модных мероприятиях, чтобы поддержать Кая, который все активнее строит карьеру в индустрии. У актрисы двое детей – Александр и Кай – от союза с актером Ливом Шрайбером. Пара разошлась в 2016 году, но сохранила дружеские отношения ради сыновей.

Три года назад Наоми Уоттс обручилась с Билли Крудапом, а недавно в интервью актриса рассказывала, что ранняя менопауза, которую она пережила в 36 лет, только укрепила ее уверенность и ощущение свободы – в том числе в выражении своей женственности.

Читайте нас также:
#мода #стиль #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео