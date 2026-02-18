57-летняя Наоми Уоттс стала одной из самых обсуждаемых гостей Недели моды в Нью-Йорке, появившись на показе бренда Khaite в смелом образе с открытой грудью. Актриса выбрала черное платье с глубоким вырезом и свободное серое пальто, дополнив аутфит красной помадой и крупными солнцезащитными очками. Образ получился одновременно сдержанным и провокационным – в духе современной элегантности, которую Уоттс давно превратила в свой стиль.

Наоми Уоттс.

Причиной появления актрисы на мероприятии стал дебют ее 17-летнего сына, Кая Шрайбера, который принял участие в показе новой коллекции. Наоми не скрывала гордости за сына-модель, наблюдая за шоу из первого ряда. На подиуме Кай вышел вместе с супермоделями нулевых – Наташа Поли и Даутцен Крез.

Кай Шрайбер.

Ранее Наоми уже появлялась на модных мероприятиях, чтобы поддержать Кая, который все активнее строит карьеру в индустрии. У актрисы двое детей – Александр и Кай – от союза с актером Ливом Шрайбером. Пара разошлась в 2016 году, но сохранила дружеские отношения ради сыновей.

Три года назад Наоми Уоттс обручилась с Билли Крудапом, а недавно в интервью актриса рассказывала, что ранняя менопауза, которую она пережила в 36 лет, только укрепила ее уверенность и ощущение свободы – в том числе в выражении своей женственности.