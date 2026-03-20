Авербух публично признался в чувствах Арзамасовой в её день рождения

Люблю!
Дата публикации: 20.03.2026
На днях актриса Лиза Арзамасова отметила 31-летие. В этот день её супруг, фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух публично поздравил её, опубликовав фотографии и тёплое обращение.

Публичное признание

Авербух разместил в соцсетях снимки с фотосессии актрисы и сопроводил их личным поздравлением.

«В этот день особенно хочется поблагодарить твоих родителей за тебя — такую, какая ты есть. И судьбу — за то, что однажды она привела нас друг к другу… С днём рождения, Лиза! Пусть каждый день дарит любовь и счастье!» — написал он.

Образ актрисы

На опубликованных кадрах Арзамасова предстала в эффектном вечернем образе. Она позировала в облегающем сверкающем платье с юбкой-тюльпаном в пол, украшенном меховыми вставками.

Образ дополнили крупные серьги с камнями и меховое боа, что придало снимкам особую выразительность.

История отношений

Лиза Арзамасова и Илья Авербух состоят в браке с декабря 2020 года. Несмотря на разницу в возрасте, супруги не раз отмечали, что она не влияет на их отношения.

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Лию.

Семья и внимание публики

Арзамасова регулярно делится моментами семейной жизни. Недавние публикации с участием детей вызвали тёплую реакцию как у поклонников, так и у представителей шоу-бизнеса.

Итог

Публичное поздравление Авербуха стало ещё одним подтверждением тёплых отношений в семье. Супруги продолжают делиться личными моментами, оставаясь в центре внимания аудитории.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #семья #отношения #соцсети #поздравление #дети
