На днях актриса Лиза Арзамасова отметила 31-летие. В этот день её супруг, фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух публично поздравил её, опубликовав фотографии и тёплое обращение.
Публичное признание
Авербух разместил в соцсетях снимки с фотосессии актрисы и сопроводил их личным поздравлением.
«В этот день особенно хочется поблагодарить твоих родителей за тебя — такую, какая ты есть. И судьбу — за то, что однажды она привела нас друг к другу… С днём рождения, Лиза! Пусть каждый день дарит любовь и счастье!» — написал он.
Образ актрисы
На опубликованных кадрах Арзамасова предстала в эффектном вечернем образе. Она позировала в облегающем сверкающем платье с юбкой-тюльпаном в пол, украшенном меховыми вставками.
Образ дополнили крупные серьги с камнями и меховое боа, что придало снимкам особую выразительность.
История отношений
Лиза Арзамасова и Илья Авербух состоят в браке с декабря 2020 года. Несмотря на разницу в возрасте, супруги не раз отмечали, что она не влияет на их отношения.
Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Лию.
Семья и внимание публики
Арзамасова регулярно делится моментами семейной жизни. Недавние публикации с участием детей вызвали тёплую реакцию как у поклонников, так и у представителей шоу-бизнеса.
Итог
Публичное поздравление Авербуха стало ещё одним подтверждением тёплых отношений в семье. Супруги продолжают делиться личными моментами, оставаясь в центре внимания аудитории.
