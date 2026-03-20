Джон Гальяно заключил двухлетнее партнерство с Zara и займется переосмыслением архивов бренда. Первая коллекция выйдет уже в сентябре.

Джон Гальяно возвращается к работе – и делает это не через кутюр, а в неожиданном тандеме с масс-маркетом. Британский дизайнер заключил двухлетний контракт с Zara, в рамках которого он займется переосмыслением архивов бренда.

О новом этапе своей карьеры Гальяно рассказал во время Парижской недели моды, подчеркнув, что проект строится не на создании чего-то с нуля, а на работе с уже существующим наследием марки.

"Я просматривала архивы Zara за последнее время. Идея в том, чтобы переосмыслить их", – отметил дизайнер.

Идея сотрудничества возникла благодаря его общению с Марта Ортега Перес – председателем Inditex (В состав Inditex входят, например, бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и Bershka. – Прим.ред.) . Их знакомство началось через выставочные проекты фонда MOP, где пересекаются мода и фотография. По словам дизайнера, именно эта дружба и привела к совместной работе.

Для Zara подобные коллаборации не новы: за последние годы бренд уже сотрудничал с такими именами, как Нарцисо Родригес и Стефано Пилати, а также выпускал капсулы с Кейт Мосс. Однако партнерство с Гальяно выделяется масштабом – проект рассчитан сразу на два года.

Сам дизайнер признается, что для него это совершенно новый опыт.

"Я очень взволнован, потому что раньше такого не делал... Мы переписываем сценарий. Это довольно весело, и я считаю, что сейчас это очень позитивный шаг", – признается Гальяно.

После ухода из Maison Margiela в 2024 году Гальяно взял паузу и на время исчез из индустрии. Этот период он посвятил переосмыслению – прогулкам без телефона, музеям и поиску новых ориентиров. По его словам, это помогло ему "снова начать доверять интуиции".

Сейчас дизайнер уже работает в ателье недалеко от Парижа, где экспериментирует с формой и пропорциями. Будущие коллекции, по его словам, не будут привязаны ни к гендеру, ни к сезонам, а станут самостоятельным высказыванием вне привычных рамок.