С приходом весны многие задумываются о расхламлении и обновлении гардероба. Однако на практике избавиться от лишних вещей бывает непросто: одежда накапливается, а понять, что действительно носится, а что годами висит без дела, оказывается сложнее, чем кажется.
Существует простой способ наглядно определить, какие вещи занимают место без пользы — так называемый метод перевёрнутой вешалки.
В чём суть метода
Принцип максимально простой: все вещи в шкафу развешиваются необычным образом — крючками вешалок в одну сторону (например, «на себя»).
После этого при каждом использовании одежду возвращают в шкаф уже в стандартном положении — крючком в противоположную сторону.
Как это помогает
Через несколько недель становится очевидно, какие вещи действительно используются. Одежда, которую носили, будет висеть «правильно», а остальная останется в исходном положении.
Такой визуальный контраст позволяет без лишних сомнений определить, какие предметы гардероба востребованы, а какие — нет.
Когда подводить итоги
Оптимальный срок для эксперимента — около месяца. За это время человек обычно успевает задействовать основные вещи из своего гардероба, включая повседневные и сезонные.
По завершении этого периода можно спокойно пересмотреть оставшиеся «перевёрнутыми» вещи и принять решение об их судьбе.
Что делать с ненужной одеждой
Вещи, которые так и не были надеты, не обязательно выбрасывать. Их можно:
- продать через онлайн-платформы;
- отдать на благотворительность;
- отправить на переработку;
- использовать для создания новых образов или переделки.
Итог
Метод перевёрнутой вешалки — это простой и наглядный способ навести порядок в шкафу без сложных списков и долгих раздумий. Он помогает освободить пространство, лучше понять свои привычки и сделать гардероб более функциональным.
