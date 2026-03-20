Роберт Паттинсон подогрел слухи о тайной свадьбе с Сьюки Уотерхаус

Дата публикации: 20.03.2026
Актёр Роберт Паттинсон вновь оказался в центре внимания после своего высказывания на премьере фильма «Драма» в Лос-Анджелесе. Его слова вызвали новую волну обсуждений вокруг возможного тайного брака с певицей и моделью Сьюки Уотерхаус.

Неоднозначный ответ на красной дорожке

Во время интервью Паттинсона и его коллегу по фильму Зендею спросили о самом большом секрете, который им приходилось хранить.

Зендея в шутку ответила, что ей «ничего не приходит в голову», что многие связали с недавними слухами о её возможной свадьбе с Томом Холландом.

После этого Паттинсон решил поддержать разговор и загадочно прокомментировал: «Это тот же самый секрет, что и у тебя», — обратился он к актрисе, вызвав смех у присутствующих.

Слухи о браке

Высказывание актёра сразу привлекло внимание поклонников и СМИ. Многие расценили его как намёк на то, что он и Сьюки Уотерхаус могли тайно пожениться.

Подогревает интерес и тот факт, что ранее подобные слухи уже появлялись.

Откуда пошли разговоры

Ещё в январе 2025 года актриса Шэрон Стоун во время одного из мероприятий назвала Паттинсона «мужем» Уотерхаус. Тогда модель никак не отреагировала на это заявление и не стала его опровергать, что только усилило подозрения публики.

Пара вместе на публике

На премьере Паттинсон появился вместе с Сьюки Уотерхаус, что также не осталось незамеченным. Пара редко делится подробностями личной жизни, предпочитая сохранять её в приватном формате.

Итог

Несмотря на активные обсуждения, официального подтверждения брака от Паттинсона и Уотерхаус по-прежнему нет. Однако их редкие комментарии и поведение на публике продолжают подогревать интерес к личной жизни пары.

