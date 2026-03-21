Весной риск заражения вирусными инфекциями остаётся высоким, несмотря на окончание холодного сезона. Врачи отмечают: помимо вакцинации, существуют дополнительные меры, которые помогают снизить вероятность заболевания.

Соблюдайте гигиену

Одним из главных способов профилактики остаётся регулярное мытьё рук с мылом. Особенно важно делать это после посещения общественных мест, поездок в транспорте и контакта с людьми, у которых есть признаки болезни.

Если нет возможности помыть руки, рекомендуется использовать антисептические средства.

Ограничьте контакты с заболевшими

Если в окружении есть человек с симптомами вирусной инфекции, лучше по возможности сократить общение с ним.

В ситуациях, когда избежать контакта невозможно, специалисты советуют использовать защитные маски, чтобы снизить риск передачи инфекции.

Поддерживайте иммунитет

Здоровый образ жизни играет ключевую роль в защите организма.

Снизить риск заражения помогают:

полноценный сон;

сбалансированное питание;

регулярная физическая активность;

контроль уровня стресса.

Эти факторы укрепляют защитные силы организма и помогают легче переносить возможные инфекции.

Итог

Профилактика гриппа весной — это комплекс мер, включающий гигиену, разумное ограничение контактов и заботу о здоровье.

Даже простые привычки могут значительно снизить риск заражения и поддержать организм в период сезонных заболеваний.