3 правила, которые помогут защититься от гриппа весной

Люблю!
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: 3 правила, которые помогут защититься от гриппа весной

Весной риск заражения вирусными инфекциями остаётся высоким, несмотря на окончание холодного сезона. Врачи отмечают: помимо вакцинации, существуют дополнительные меры, которые помогают снизить вероятность заболевания.

Соблюдайте гигиену

Одним из главных способов профилактики остаётся регулярное мытьё рук с мылом. Особенно важно делать это после посещения общественных мест, поездок в транспорте и контакта с людьми, у которых есть признаки болезни.

Если нет возможности помыть руки, рекомендуется использовать антисептические средства.

Ограничьте контакты с заболевшими

Если в окружении есть человек с симптомами вирусной инфекции, лучше по возможности сократить общение с ним.

В ситуациях, когда избежать контакта невозможно, специалисты советуют использовать защитные маски, чтобы снизить риск передачи инфекции.

Поддерживайте иммунитет

Здоровый образ жизни играет ключевую роль в защите организма.

Снизить риск заражения помогают:

  • полноценный сон;
  • сбалансированное питание;
  • регулярная физическая активность;
  • контроль уровня стресса.

Эти факторы укрепляют защитные силы организма и помогают легче переносить возможные инфекции.

Итог

Профилактика гриппа весной — это комплекс мер, включающий гигиену, разумное ограничение контактов и заботу о здоровье.

Даже простые привычки могут значительно снизить риск заражения и поддержать организм в период сезонных заболеваний.

#грипп #профилактика #вакцинация #иммунитет #гигиена #здоровье
