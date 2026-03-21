Весна — лучшее время для обновления гардероба. После холодного сезона хочется легкости, светлых оттенков и удобных вещей, которые легко адаптируются к переменчивой погоде. Стилисты советуют делать ставку на базу: несколько универсальных элементов помогут создать множество стильных образов без лишних затрат.

Правильно подобранные вещи легко комбинируются между собой, подходят для повседневной жизни и остаются актуальными не один сезон.

Легкий тренч

Тренч — неизменная классика весеннего гардероба. Он защищает от ветра и прохлады, при этом выглядит элегантно и уместно в разных стилях.

Такую вещь можно сочетать как с джинсами и кроссовками, так и с платьями или классическими брюками. Универсальный крой делает образ завершенным и аккуратным.

Белая рубашка

Белая рубашка — один из самых универсальных элементов гардероба. Она подходит как для делового стиля, так и для повседневных образов.

Ее легко комбинировать с джинсами, юбками и брюками, а также дополнять пиджаками или легкими куртками.

Джинсы прямого кроя

Прямые джинсы уже несколько сезонов остаются в тренде. Они удобны, практичны и подходят практически к любому стилю.

Такая модель хорошо смотрится с футболками, рубашками, свитерами и жакетами, что делает ее базовой вещью на каждый день.

Легкий трикотаж

Весной погода часто меняется, поэтому кардиган или легкая кофта становятся незаменимыми.

Их можно накинуть поверх футболки или рубашки, когда становится прохладнее. Они отлично сочетаются с джинсами, юбками и платьями.

Светлые кроссовки

Светлые кроссовки давно вышли за рамки спортивного стиля и стали частью повседневной моды.

Их можно носить с джинсами, платьями, юбками и даже костюмами в стиле casual. Это универсальная обувь, которая подходит практически к любому образу.