Резкий прилив энергии, за которым быстро наступают сонливость, усталость, проблемы с концентрацией и раздражительность — примерно так обычно ощущает человек скачки сахара в крови. Врач рассказала, что делать, чтобы после плотного обеда не клонило в сон.

Когда в кровоток попадает больше глюкозы, чем может усвоить организм для получения энергии, уровень сахара в крови поднимается. И хотя небольшое повышение глюкозы считается нормой, резкие ее скачки чреваты инсулинорезистентностью, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К тому же при сильных колебаниях сахара в крови появляются усталость и сонливость. А это вовсе не то, что хочется получить после вкусного обеда. Рассказываем, как сгладить скачки глюкозы, практически не меняя свой рацион.

«Чтобы сгладить постпрандиальный гликемический пик (повышение уровня глюкозы после приема пищи), можно использовать лимонный сок или уксус, разведенный водой», — рассказывает на своем канале эндокринолог Инна Мисникова.

Врач объяснила, как это работает. Кислота в составе лимонного сока или уксуса временно блокирует фермент альфа-амилазу в слюне и тонком кишечнике.

«Альфа-амилаза — это те самые „ножницы“, которые расщепляют сложные углеводы (крахмал) до простых сахаров (глюкозы). Когда фермент заблокирован, расщепление углеводов замедляется. Глюкоза поступает в кровь не лавиной, а тонким ручейком. Мышцы успевают ее утилизировать, и скачка глюкозы не происходит», — говорит эндокринолог.

Так, французские ученые из Университета Париж-Сакле доказали: сок лимона значительно снизил среднюю пиковую концентрацию глюкозы в крови на 30% и отсрочил ее более чем на 35 минут.

А в более раннем исследовании Университета штата Аризона (США) обнаружено, что уксус, разведенный в воде, эффективно снижает уровень глюкозы после приема пищи как у здоровых людей, так и у пациентов с преддиабетом. В долгосрочной перспективе уксусная вода повышает чувствительность к инсулину, замедляя или даже предотвращая развитие диабета второго типа в группах высокого риска.

Чтобы избежать скачков сахара в крови, доктор Мисникова рекомендует:

Замените майонезные соусы в салатах на смесь оливкового масла и лимонного сока.

Добавьте к основному блюду пару ферментированных огурцов или квашеную капусту: молочная кислота в них работает так же эффективно. Однако обращайте внимание на состав солений: большое количество сахара и соли в маринаде может свести на нет всю пользу.

Щедро сбрызгивайте гарниры (рис, киноа, булгур, гречка) лимонным соком. Это не только снизит гликемический индекс блюда, но и поможет организму усвоить больше железа из растительной пищи.

Однако врач предупреждает: при гастрите и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) в острой фазе эти методы противопоказаны.