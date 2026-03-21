Картофель остаётся одним из самых популярных продуктов, однако его влияние на здоровье напрямую зависит от способа приготовления. Правильная обработка позволяет сохранить полезные свойства и снизить нагрузку на организм.

Эксперт: Екатерина Титова, специалист по питанию

Самые полезные способы приготовления

К наиболее благоприятным вариантам относятся отварной, запечённый и приготовленный на пару картофель, особенно в кожуре и крупными кусками.

Такие способы помогают сохранить калий, витамин С и резистентный крахмал — вещество, которое поддерживает микрофлору кишечника и способствует более мягкому усвоению углеводов.

С точки зрения пищеварения такие блюда считаются лёгкими: они не перегружают поджелудочную железу, не вызывают резких скачков сахара в крови и подходят даже людям с хроническими заболеваниями ЖКТ в стадии ремиссии.

Условно нейтральные варианты

Пюре и тушёный картофель могут быть как полезными, так и вредными — всё зависит от ингредиентов.

Пюре, приготовленное на воде с небольшим количеством растительного или сливочного масла, остаётся допустимым вариантом. Однако добавление большого количества масла, молока или маргарина значительно увеличивает калорийность и нагрузку на организм.

Тушёный картофель также может быть лёгким блюдом, если готовится с овощами и минимальным количеством жира. В сочетании с жирными соусами или мясной подливой он становится более тяжёлым для пищеварения.

Вредные способы приготовления

Жареный картофель, а также блюда вроде драников и оладий относятся к менее полезным вариантам.

При жарке картофель впитывает большое количество масла, а высокая температура приводит к образованию вредных соединений. Это увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и желудок, а также ухудшает процесс пищеварения.

Дополнительные ингредиенты, такие как мука и яйца, делают такие блюда ещё более калорийными и тяжёлыми.

Самые нежелательные продукты

Картофель фри и чипсы считаются наиболее неблагоприятными для здоровья.

Они готовятся во фритюре с использованием многократно нагреваемого масла, что приводит к накоплению трансжиров и других вредных веществ. Кроме того, такие продукты содержат большое количество соли.

В результате страдают не только органы пищеварения, но и сердечно-сосудистая система, а также обмен веществ в целом.

Практические рекомендации

Чтобы картофель приносил пользу, специалисты советуют придерживаться простых правил:

отдавать предпочтение варке, запеканию и приготовлению на пару;

ограничивать количество соли и жиров;

выбирать растительные масла в умеренном количестве;

сочетать картофель с овощами и зеленью, а не с тяжёлыми мясными блюдами.

При обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта предпочтение стоит отдавать максимально щадящим вариантам — например, отварному картофелю или пюре на воде.

Итог

Картофель сам по себе не является вредным продуктом. Его влияние на организм определяется способом приготовления и сочетанием с другими ингредиентами.

Грамотный подход позволяет сохранить его полезные свойства и сделать безопасной частью рациона.