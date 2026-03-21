Катерина Шпица поделилась новыми снимками из поездки, в которую отправилась вместе с супругом и сыном.

Актриса, ожидающая ребёнка от мужа Руслана Панова, проводит время активно и с удовольствием путешествует по России. Этот малыш станет для пары первым общим ребёнком. Также у Шпицы есть сын Герман от предыдущих отношений с каскадёром Константином Адаевым.

На этот раз семья посетила Сергиев Посад. Катерина опубликовала фотографии на фоне храма и поделилась настроением: «Каникулы — чудесное время! Путешествуем!»

Поклонники тепло отреагировали на публикацию, отметив, как актрисе идёт беременность. В комментариях её называли нежной, сияющей и по-настоящему счастливой.

Известно, что путь к этому счастью для Шпицы был непростым. Ранее она уже пережила потерю беременности и долго восстанавливалась, в том числе с помощью психолога. В конце прошлого года актриса сообщила, что снова ждёт ребёнка, показав фото с округлившимся животом. До этого она предпочитала не афишировать своё положение на ранних сроках.