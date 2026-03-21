В Москве прошло очередное судебное заседание по делу об имуществе Анны Седоковой, на которое претендуют родственники её покойного бывшего супруга — Яниса Тиммы. Речь идёт о квартире, которую сторона семьи спортсмена пытается признать совместно нажитым имуществом.

Что произошло на заседании

Слушание состоялось в Хорошёвском районном суде Москвы. Ни сама певица, ни родственники Тиммы в зале суда не присутствовали — их интересы представляли адвокаты.

Со стороны Седоковой выступала Татьяна Стукалова, а интересы семьи баскетболиста представляла Маргарита Гаврилова.

В чём суть спора

Родные Тиммы добиваются признания квартиры совместно нажитым имуществом, чтобы в дальнейшем выделить долю спортсмена и получить денежную компенсацию.

При этом ключевым вопросом на данном этапе стало не содержание иска, а то, какой именно суд должен рассматривать дело.

Квартира находится в Останкинском районе Москвы, поэтому представители Седоковой настаивали на передаче дела по месту расположения недвижимости. В свою очередь сторона семьи Тиммы выступала за рассмотрение в Хорошёвском суде.

Какое решение принял суд

В итоге суд постановил передать дело в Останкинский районный суд Москвы. Именно там разбирательство продолжится уже по существу.

Контекст

Напомним, что Янис Тимма ушёл из жизни в конце 2024 года. Его тело было обнаружено в московском хостеле. За несколько недель до этого он официально развёлся с Анной Седоковой.

Ранее представители стороны спортсмена также выдвигали обвинения в адрес певицы, связанные с обстоятельствами заключения брачного контракта.

Сейчас дело фактически начинается заново — уже в другом суде, где и будет решаться вопрос о судьбе спорного имущества.