Не такая уж «вечная»: когда вода в стакане становится небезопасной

Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Не такая уж «вечная»: когда вода в стакане становится небезопасной

Обычная питьевая вода кажется продуктом, который не портится. Однако после контакта с воздухом и окружающей средой её свойства начинают меняться уже в течение нескольких часов — и это важно учитывать в повседневной жизни.

Многие считают, что вода не может испортиться, поскольку не содержит органических веществ. Формально это так: сама по себе вода не имеет срока годности. Однако её качество напрямую зависит от условий хранения и контакта с внешней средой.

Когда вода налита в стакан и остаётся открытой, она начинает взаимодействовать с воздухом. В неё попадают микроорганизмы, пыль и частицы из окружающей среды. Кроме того, бактерии могут попадать в жидкость при контакте со слюной человека.

По данным специалистов, в открытой ёмкости при комнатной температуре вода может начать терять свою чистоту уже через 10–12 часов. Особенно это касается кипячёной воды: после повторного контакта с воздухом она быстро загрязняется и становится потенциально небезопасной.

Если речь идёт о воде, из которой уже пили, процесс ускоряется. Бактерии из полости рта активно размножаются, и уже через несколько часов такая вода может стать неблагоприятной для употребления.

Эксперты подчёркивают: даже если вода остаётся прозрачной и не имеет запаха, это не означает, что она безопасна. Микроорганизмы не всегда изменяют внешний вид жидкости, но могут влиять на её качество.

При этом условия хранения играют ключевую роль. Тёплая температура и доступ света ускоряют развитие бактерий, тогда как холод замедляет этот процесс. Например, открытую воду в бутылке рекомендуют употреблять в течение 2–3 дней при хранении в холодильнике, но в комнатных условиях срок значительно сокращается .

Также важно учитывать тип воды. Фильтрованная, кипячёная или водопроводная вода без консервирующих добавок более подвержена вторичному загрязнению, чем бутилированная, прошедшая промышленную обработку.

...Хотя вода сама по себе не «портится» в привычном смысле, её качество после контакта с воздухом ухудшается довольно быстро. В открытом стакане при комнатной температуре безопаснее всего употребить её в течение нескольких часов, а максимум — в пределах половины суток. Чтобы снизить риски, лучше не оставлять воду надолго и по возможности накрывать ёмкость или наливать свежую порцию.

