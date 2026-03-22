На первый взгляд привычка тереть глаза кажется безобидной, однако специалисты предупреждают: она может привести к неприятным и даже серьёзным проблемам со зрением.

Почему возникает желание тереть глаза

Чаще всего дискомфорт появляется из-за раздражения. Его могут вызывать пыль, мелкие частицы, аллергия, а также синдром сухого глаза или воспаление век.

При трении усиливается выработка слёз, что временно облегчает состояние. Кроме того, стимулируются нервные окончания, и человек действительно чувствует кратковременное облегчение. Однако этот эффект обманчив.

Чем это может быть опасно

По словам офтальмологов, регулярное и интенсивное трение глаз может повредить роговицу. В тяжёлых случаях это повышает риск развития кератоконуса — заболевания, при котором роговица истончается и меняет форму, что приводит к ухудшению зрения и развитию астигматизма.

Ещё одна проблема — инфекции. При контакте рук с глазами в них легко попадают бактерии, что увеличивает риск воспалительных заболеваний, включая конъюнктивит.

Что делать вместо этого

Врачи рекомендуют отказаться от этой привычки и использовать более безопасные способы облегчения состояния. Например:

применять увлажняющие капли («искусственные слёзы»);

делать перерывы при работе за компьютером;

избегать контакта с аллергенами и раздражителями.

Если неприятные ощущения повторяются регулярно, стоит обратиться к офтальмологу. Специалист поможет определить причину и подобрать подходящее лечение.