На первый взгляд привычка тереть глаза кажется безобидной, однако специалисты предупреждают: она может привести к неприятным и даже серьёзным проблемам со зрением.
Почему возникает желание тереть глаза
Чаще всего дискомфорт появляется из-за раздражения. Его могут вызывать пыль, мелкие частицы, аллергия, а также синдром сухого глаза или воспаление век.
При трении усиливается выработка слёз, что временно облегчает состояние. Кроме того, стимулируются нервные окончания, и человек действительно чувствует кратковременное облегчение. Однако этот эффект обманчив.
Чем это может быть опасно
По словам офтальмологов, регулярное и интенсивное трение глаз может повредить роговицу. В тяжёлых случаях это повышает риск развития кератоконуса — заболевания, при котором роговица истончается и меняет форму, что приводит к ухудшению зрения и развитию астигматизма.
Ещё одна проблема — инфекции. При контакте рук с глазами в них легко попадают бактерии, что увеличивает риск воспалительных заболеваний, включая конъюнктивит.
Что делать вместо этого
Врачи рекомендуют отказаться от этой привычки и использовать более безопасные способы облегчения состояния. Например:
-
применять увлажняющие капли («искусственные слёзы»);
-
делать перерывы при работе за компьютером;
-
избегать контакта с аллергенами и раздражителями.
Если неприятные ощущения повторяются регулярно, стоит обратиться к офтальмологу. Специалист поможет определить причину и подобрать подходящее лечение.
