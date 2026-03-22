Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему опасно тереть глаза: врачи объяснили возможные последствия

Люблю!
Дата публикации: 22.03.2026
На первый взгляд привычка тереть глаза кажется безобидной, однако специалисты предупреждают: она может привести к неприятным и даже серьёзным проблемам со зрением.

Почему возникает желание тереть глаза

Чаще всего дискомфорт появляется из-за раздражения. Его могут вызывать пыль, мелкие частицы, аллергия, а также синдром сухого глаза или воспаление век.

При трении усиливается выработка слёз, что временно облегчает состояние. Кроме того, стимулируются нервные окончания, и человек действительно чувствует кратковременное облегчение. Однако этот эффект обманчив.

Чем это может быть опасно

По словам офтальмологов, регулярное и интенсивное трение глаз может повредить роговицу. В тяжёлых случаях это повышает риск развития кератоконуса — заболевания, при котором роговица истончается и меняет форму, что приводит к ухудшению зрения и развитию астигматизма.

Ещё одна проблема — инфекции. При контакте рук с глазами в них легко попадают бактерии, что увеличивает риск воспалительных заболеваний, включая конъюнктивит.

Что делать вместо этого

Врачи рекомендуют отказаться от этой привычки и использовать более безопасные способы облегчения состояния. Например:

  • применять увлажняющие капли («искусственные слёзы»);

  • делать перерывы при работе за компьютером;

  • избегать контакта с аллергенами и раздражителями.

Если неприятные ощущения повторяются регулярно, стоит обратиться к офтальмологу. Специалист поможет определить причину и подобрать подходящее лечение.

Читайте нас также:
#медицина #аллергия #зрение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео