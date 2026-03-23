Весенний образ Примадонны: поклонники в восторге от нового фото

Люблю!
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Весенний образ Примадонны: поклонники в восторге от нового фото

Алла Пугачева вновь порадовала поклонников редкой публикацией в соцсетях. Певица поделилась свежим снимком, сделанным в одном из ресторанов на Кипре, где она появилась в элегантном и продуманном образе.

В последнее время Примадонна нечасто выходит на связь, однако в марте уже во второй раз делает исключение. В начале месяца она традиционно поздравила аудиторию с приходом весны, а теперь показала новый кадр из светского выхода.

pugacheva.jpg

Instagram.

На фото Пугачева позирует в стильном черно-белом наряде. Главным акцентом образа стал необычный берет, который привлек особое внимание подписчиков. Рядом с артисткой — ее подруга Стелла, отмечавшая день рождения в этом ресторане. В подписи Алла Борисовна отметила, что праздник прошел в приятной атмосфере и с отличной кухней.

Поклонники тепло отреагировали на публикацию и осыпали певицу комплиментами. В комментариях ее называют элегантной, стильной и по-прежнему восхищаются ее внешним видом и харизмой. Особое внимание, как и ожидалось, получил головной убор — многие отметили, что берет стал удачным дополнением образа.

Ранее в медиапространстве также обсуждали личную жизнь артистки. В частности, бывший директор Филиппа Киркорова делился подробностями их брака, утверждая, что Пугачева активно влияла на творческие решения супруга. По его словам, это касалось не только Киркорова, но и Кристины Орбакайте, которая также находилась под сильным влиянием матери.

#мода #Алла Пугачева #instagram #стиль #певица
