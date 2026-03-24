Наводнение на Гавайях вынудило Джейсона Момоа срочно уехать 0 116

Дата публикации: 24.03.2026
Актер, известный по роли в сериале «Игра престолов», сообщил о вынужденном отъезде с Гавайев на фоне ухудшения погодной ситуации. Причиной стали сильные ливни, которые привели к подтоплениям в ряде районов островов.

По данным местных служб, за короткое время уровень воды заметно поднялся, что вызвало затопления и перебои с электроснабжением, в том числе на Северном берегу. В связи с этим было принято решение временно покинуть опасную зону.

В публикации в социальных сетях актер отметил, что его семья находится в безопасности, и описал происходящее как крайне напряженную ситуацию. Он также призвал поддержать жителей, пострадавших от стихии.

Специалисты предупреждают о возможных рисках, связанных с ростом уровня воды, включая угрозу повреждения инфраструктуры. Власти ввели режим повышенной готовности на нескольких территориях и продолжают следить за развитием событий.

Из-за неблагоприятных условий были отменены запланированные мероприятия. Особое внимание, по словам актера, сейчас должно быть уделено людям, которые остались без жилья и нуждаются в помощи.

Читайте нас также:
#погода #эвакуация #безопасность #социальные сети #наводнение #гуманитарная помощь #новости #стихийное бедствие







