Аэрогриль стал одним из самых популярных кухонных приборов благодаря возможности готовить с минимальным количеством масла. Однако не все продукты подходят для такого способа приготовления — некоторые блюда могут испортить как вкус, так и сам прибор.

Аэрогриль работает за счет интенсивной циркуляции горячего воздуха, поэтому лучше всего справляется с продуктами, которым нужна сухая и равномерная тепловая обработка. При этом блюда с жидкой текстурой оказываются для него проблемными.

В первую очередь специалисты не рекомендуют готовить продукты в жидком кляре. В отличие от классической жарки, где тесто быстро «схватывается», в аэрогриле оно просто стекает через решетку, оставляя беспорядок и не формируя нужную корочку.

Не подходят и блюда с большим количеством соуса — например, рагу или паста. Под воздействием потока воздуха жидкость начинает разбрызгиваться, что может привести к загрязнению устройства и даже его поломке.

Отдельное внимание эксперты обращают на мягкие сыры без панировки. Они быстро плавятся и растекаются по корзине, что усложняет очистку и может повредить технику.

Сложности возникают и с продуктами, требующими варки в воде — например, рисом, макаронами или крупами. В аэрогриле невозможно создать условия кипения, поэтому такие блюда остаются сырыми или готовятся неравномерно.

Неудачным выбором считаются и легкие листовые овощи или зелень. Сильный поток воздуха может буквально раздувать их внутри устройства, из-за чего они готовятся неравномерно или подгорают.

Кроме того, специалисты советуют осторожно относиться к жирным продуктам вроде бекона. Выделяющийся жир оседает внутри прибора, может дымиться и даже повышает риск возгорания при отсутствии регулярной очистки.

Эксперты также напоминают: при слишком высокой температуре в любых жареных продуктах могут образовываться нежелательные соединения, включая акриламид, особенно в крахмалистых ингредиентах.

...Аэрогриль остается удобным и относительно здоровым способом приготовления пищи, однако его возможности не универсальны. Чтобы избежать испорченных блюд и проблем с техникой, важно учитывать особенности прибора и выбирать продукты, которые подходят для сухого горячего воздуха.