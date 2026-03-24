Кухонная мочалка - вещь недолговечная. Она быстро впитывает грязь, микробы и жир, становясь рассадником бактерий. Не все знают, как часто менять губку для посуды, и часто делают это по внутреннему ощущению. В таком случае есть риск упустить тот момент, когда поролон становится непригодным для использования.

Как долго служит губка для мытья посуды

Мочалку для кухни важно вовремя заменять, поскольку на ней очень быстро накапливаются микробы. Если долго мыть посуду одной тканью, то можно даже получить пищевое отравление.

Ученые установили, как долго можно использовать одну и ту же губку. Её примерный срок годности составляет одну неделю. Через 7 дней поролон уже нельзя использовать для мытья посуды, а только для других бытовых целей.

При этом есть простой способ определить, что срок годности губки скоро закончится. Для этого эксперты по уборке рекомендуют срезать ножницами ее уголок, как только взяли новую. Таким образом вы сможете понять, что эта мочалка уже используется и через неделю ее надо выбросить.

Чтобы точно не допустить использования просроченных губок, заведите себе привычку менять их в один и тот же день недели, например, в понедельник. А трюк с отрезанием уголка поможет отличить старую мочалку от новых, даже если она не изменилась внешне.

Что сделать со старыми губками для посуды

Когда срок годности кухонной мочалки уже истек и она больше не подходит для мытья посуды, не спешите ее выбрасывать. Поролон еще может послужить повторно.

Хотя тарелки и столовые приборы такой тряпкой мыть уже нельзя, вы еще можете использовать ее для уборки кухонных поверхностей, плитки, подоконников, ванной, чистки обуви и других бытовых задач. Есть отличный вариант, что можно сделать из губок для мытья посуды - их закрепляют на длинной ручки и применяют для мытья труднодоступных мест, таких как карнизы, шкафы и пространство между деревянными окнами.

Для дачников есть умный способ, куда деть губку для мытья посуды. Положите поролон на дно цветочного горшка, засыпьте землей и посадите растение. Материал отлично впитывает излишки воды из почвы, выполняя функцию дренажа.