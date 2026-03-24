Шампиньоны в беконе — изысканная закуска, которая украсит и праздничный стол, и привычный ужин.

Ингредиенты:

крупные шампиньоны — 6 штук;

бекон — 12 штук;

одна луковица;

сметана — одна столовая ложка;

сыр твёрдый — 120 граммов;

сырный соус — две столовые ложки;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нужно нарезать лук, 6 кусков бекона и ножки шампиньонов, затем обжарить их до золотистого цвета. После этого в сковороду добавляют сметану и твёрдый сыр.

Далее каждый шампиньон оборачивают оставшимся беконом, фаршируют и формируют сырную шапочку. Завершающий этап — запекание в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Время может варьироваться в зависимости от мощности духовки.