Шампиньоны в беконе — изысканная закуска, которая украсит и праздничный стол, и привычный ужин.
Ингредиенты:
крупные шампиньоны — 6 штук;
бекон — 12 штук;
одна луковица;
сметана — одна столовая ложка;
сыр твёрдый — 120 граммов;
сырный соус — две столовые ложки;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Нужно нарезать лук, 6 кусков бекона и ножки шампиньонов, затем обжарить их до золотистого цвета. После этого в сковороду добавляют сметану и твёрдый сыр.
Далее каждый шампиньон оборачивают оставшимся беконом, фаршируют и формируют сырную шапочку. Завершающий этап — запекание в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Время может варьироваться в зависимости от мощности духовки.
