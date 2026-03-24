Секрет идеальной закуски: готовим шампиньоны в беконе как из ресторана

Люблю!
Дата публикации: 24.03.2026
Шампиньоны в беконе — изысканная закуска, которая украсит и праздничный стол, и привычный ужин.

Ингредиенты:

  • крупные шампиньоны — 6 штук;

  • бекон — 12 штук;

  • одна луковица;

  • сметана — одна столовая ложка;

  • сыр твёрдый — 120 граммов;

  • сырный соус — две столовые ложки;

  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Нужно нарезать лук, 6 кусков бекона и ножки шампиньонов, затем обжарить их до золотистого цвета. После этого в сковороду добавляют сметану и твёрдый сыр.

Далее каждый шампиньон оборачивают оставшимся беконом, фаршируют и формируют сырную шапочку. Завершающий этап — запекание в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Время может варьироваться в зависимости от мощности духовки.

