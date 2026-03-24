Скрытые жемчужины: три недооцененных направления для летнего отпуска в Европе 0 223

Люблю!
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ла-Гомера, Канарские острова

Ла-Гомера, Канарские острова

Лето уже не за горами, поэтому самое время подумать, куда отправиться в отпуск. Популярные направления часто переполнены туристами, и отдых превращается в марафон и толкотню. Найти тихое и спокойное место, где провести отпуск в Европе, непросто, но и не невозможно. Издание Express назвало три европейских направления без тысяч туристов, на которые стоит обратить внимание.

Этот остров не так известен, как Тенерифе или Лансароте, однако не менее прекрасен. Лора Эванс-Фиск из eurochange отмечает, что это идеальная тихая и спокойная альтернатива более популярным островам.

"Вы можете остановиться здесь на несколько дней, чтобы отдохнуть, или устроить однодневную поездку с Тенерифе, сев на паром. Ла-Гомера – это также прекрасное место для любителей пеших прогулок и природы, ведь здесь расположен пышный Национальный парк Гарахонай, внесенный в список ЮНЕСКО. Пляжи здесь гораздо более уединенные, чем на других островах, и вы не встретите здесь крупных курортных комплексов или бурной ночной жизни", – отметила она.

К тому же, этот остров может похвастаться приятной температурой в течение всего года. Еще Ла-Гомера считается прекрасным местом для наблюдения за звездами – все благодаря низкому уровню светового загрязнения.

Ксамил и Порто-Палермо, Албания

"Албанская Ривьера" известна своими впечатляющими бирюзовыми водами и белопесчаными пляжами. Эта часть страны становится все более популярной среди туристов, но некоторые уголки все еще остаются вне внимания путешественников.

"Ксамил, местность, которую часто называют "Мальдивами Европы", – это один из самых красивых и популярных пляжей с белым песком и потрясающе прозрачной водой. Чтобы почувствовать более спокойную атмосферу, посетите Порто-Палермо – эта потрясающая бухта имеет небольшой полуостров, соединяющий ее с материком, и впечатляющий замок 19 века, Али-Паша", – добавила Лора Эванс-Фиск.

Алентежу, Португалия

Известное направление Алгарве обычно переполнено туристами. Однако если вы поедете чуть севернее, в Алентежу, то окажетесь в месте с гораздо более спокойной атмосферой.

Алентежу идеально подойдет для летнего отдыха. Там есть все – от прекрасных пейзажей до великолепных пляжей.

"Это побережье, расположенное севернее Алгарве, огибает город Лиссабон, благодаря чему такие очаровательные городки, как Кашкайш, Эшторил и Азениш-ду-Мар, становятся идеальными местами для однодневных экскурсий из столицы", – отметила Эванс-Фиск.

