Старение человека происходит неравномерно: около 50 лет в организме запускается этап резкого ускорения износа тканей. К такому выводу пришли учёные из Китайской академии наук. Об этом сообщает Cell.

Авторы изучили 13 типов тканей (сердце, сосуды, печень, поджелудочную железу, кожу, мышцы и др.) на основе более 500 образцов от 76 доноров в возрасте 14–68 лет. Самые заметные изменения выявлены в промежутке 45–55 лет: в этот период начинается масштабная «перестройка» белкового состава органов, связанная с ухудшением их функций.

Наиболее выраженные признаки старения обнаружены в аорте, значительные изменения — в селезёнке и поджелудочной железе. Одновременно с возрастом усиливается активность десятков белков, связанных с заболеваниями: среди них — маркеры сердечно‑сосудистых нарушений, фиброза тканей и жировой болезни печени.

Эксперимент на мышах подтвердил влияние отдельных белков на старение. Введение молодым животным одного из «возрастных» белков привело к снижению силы, выносливости и координации, а также к признакам сосудистого старения. Учёные считают, что понимание таких «точек ускорения» поможет разрабатывать точные методы профилактики возрастных заболеваний и персонализированной медицины.