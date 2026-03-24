Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Старение организма стремительно ускоряется после 50 лет

Люблю!
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Старение человека происходит неравномерно: около 50 лет в организме запускается этап резкого ускорения износа тканей. К такому выводу пришли учёные из Китайской академии наук. Об этом сообщает Cell.

Авторы изучили 13 типов тканей (сердце, сосуды, печень, поджелудочную железу, кожу, мышцы и др.) на основе более 500 образцов от 76 доноров в возрасте 14–68 лет. Самые заметные изменения выявлены в промежутке 45–55 лет: в этот период начинается масштабная «перестройка» белкового состава органов, связанная с ухудшением их функций.

Наиболее выраженные признаки старения обнаружены в аорте, значительные изменения — в селезёнке и поджелудочной железе. Одновременно с возрастом усиливается активность десятков белков, связанных с заболеваниями: среди них — маркеры сердечно‑сосудистых нарушений, фиброза тканей и жировой болезни печени.

Эксперимент на мышах подтвердил влияние отдельных белков на старение. Введение молодым животным одного из «возрастных» белков привело к снижению силы, выносливости и координации, а также к признакам сосудистого старения. Учёные считают, что понимание таких «точек ускорения» поможет разрабатывать точные методы профилактики возрастных заболеваний и персонализированной медицины.

Читайте нас также:
#медицина #наука #профилактика #биология #старение #исследования #белки #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео