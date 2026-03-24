Может ли робот стать самостоятельным помощником в вашем доме или на рабочем месте? Современные технологии позволяют уборочным устройствам не только не заезжать в пруд и не разносить по всему дому собачьи «радости», но и принимать самостоятельные решения, а также ориентироваться в полной темноте. В преддверии крупнейшей в Прибалтике строительной выставки Māja I 2026, которая пройдет 26–29 марта на Кипсале, эксперты развенчивают мифы о роботах и раскрывают будущее уборочных роботов.

«Сюрпризы» от домашних животных и развлечения

Самый страшный кошмар любого владельца робота-пылесоса — это «сюрприз» от собаки на ковре, который устройства старого поколения обычно превращали в картину современного искусства по всему полу. Как отмечает руководитель продуктовой группы Kärcher Улдис Индриксонс, в наши дни искусственный интеллект развился настолько, что робот просто распознает такие объекты, но и обходит их стороной. Кроме того, оборудование нового поколения больше не пытается всасывать и собирать шнуры зарядных устройств или носки — оно понимает, что не все, что находится на полу, является пылью.

Между тем популярные в социальных сетях видео с котами, использующими роботов в качестве личных такси, на самом деле представляют собой технологическую проблему. Даже когда устройство выдерживает вес питомца, шерсть или хвост кошки часто закрывают датчики, заставляя робота «путаться» и думать, что на пути внезапно появилось непреодолимое препятствие. Это приводит к странным траекториям движения и незавершенным заданиям, поэтому катание кошек все-таки лучше оставить на усмотрение хозяев.

Автономность без помощи человека

Некоторые люди до сих пор считают, что быстрее убрать с помощью обычной щетки, чем использовать робот-пылесос. Представитель компании Kärcher развеивает этот миф, подчеркивая, что современные устройства стали полностью автономными. Благодаря современным базовым станциям робот способен не только опорожнять свой пылесборник, но и сливать грязную воду и наполнять чистой. Это означает, что хозяин дома может полностью игнорировать существование устройства в течение нескольких дней — робот продолжает работу именно с того места, где остановился, не требуя помощи или команды.

Выжить в индустриальных условиях

Автоматизация больше не ограничивается только уборкой дома — она стремительно завоевывает и промышленный сектор, где роботы становятся решением проблемы острой нехватки рабочей силы. Если домашний робот для уборки полов может застрять в длинных ворсах ковра, то промышленный создан для «выживания» в суровых условиях. Руководитель отдела продаж Pesumati Trade Валло Оргусаар рассказывает, что промышленные роботы для уборки полов без заминок способны «поглощать» камни, песок, металлическую стружку и складские отходы, которые любой бытовой пылесос в мгновение ока отправил бы на свалку: «Промышленные роботы берут на себя однообразные, физически тяжелые и трудоемкие уборочные работы, позволяя сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах. Это часто повышает общую удовлетворенность работой и эффективность рабочего места».

От защиты данных до физической безопасности

С ростом автоматизации возникают обоснованные опасения: сможет ли хакер взломать домашнего робота, чтобы шпионить за гостиной, или заставить складского гиганта преследовать охранника? Эксперты уверяют, что для этого нет оснований. Например, промышленные роботы зачастую вообще не имеют камер – они «видят» окружающую обстановку с помощью лазерного сканирования (LiDAR), к тому же в целях безопасности их можно полностью отключить от внешней сети.

Однако доверие к технологиям не ограничивается лишь безопасностью данных — не менее важна физическая стабильность, особенно если работа ведется на высоте нескольких этажей. Мытье окон в высотных зданиях больше не является трюком каскадера, который должен выполнять человек, балансируя на подоконнике. Современные оконные роботы с мощным вакуумным захватом присасываются к стеклу и не падают на балкон соседей даже в случае внезапного отключения электричества, так как оснащены встроенными аккумуляторами и страховочными тросами. Это решение, которое превращает опасную и неприятную работу в автономный процесс, позволяя хозяину с спокойной душой наблюдать за уборкой с дивана.

Ассистент будущего, который сам обнаруживает загрязнения

Является ли робот конкурентом или коллегой? На большинстве складов работники быстро начинают воспринимать роботов как коллег, которые берут на себя физически более тяжелую работу. Однако настоящая революция планируется в ближайшие годы: роботы больше не будут ждать команд. Робот сам с помощью своих датчиков заметит пролитый кофе и пойдет его убирать, прежде чем вы успеете подойти с тряпкой. «Да, сбор разбросанных носков тоже можно будет поручить роботу, и, скорее всего, не только по графику «в пятницу в 11:00», а будут действовать в зависимости от ситуации», — так размышляет о ближайшем пятилетии Улдис Индриксонс.

Познакомьтесь с роботами и многим другим на выставке Māja 2026

Все, что касается строительства, ремонта и благоустройства жилья, можно будет увидеть на выставке Māja 2026, которая пройдет с 26 по 29 марта в выставочном центре на Кипсале. Там же можно будет увидеть чудеса умных технологий — от роботов-уборщиков полов и окон до газонокосилок и промышленных гигантов.

Подробнее: Izstademaja.lv

Время работы:

26-28 марта 10.00–18.00

29 марта 10.00–17.00

Следите также:

Facebook: @izstademaja

Instagram: @izstademaja1