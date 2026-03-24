Тренд на инфантильность: что скрывается за «детским» стилем в 2026 году

Люблю!
Дата публикации: 24.03.2026
В современной моде всё чаще появляются элементы, напоминающие детский гардероб — банты, рюши, наивные принты и силуэты. Эксперты считают, что за этим трендом стоит не только эстетика, но и психологическая реакция общества на тревожные времена.

В последние сезоны дизайнеры активно используют так называемую «инфантильную» эстетику: платья с оборками, яркие цвета, аксессуары в виде игрушек и намеренно наивные детали. Этот стиль всё чаще появляется как на подиумах, так и в повседневной одежде.

По мнению аналитиков моды и психологов, популярность подобных образов может быть связана с желанием людей вернуться к ощущению безопасности и беззаботности. В условиях глобальной нестабильности — экономической, политической и социальной — потребители ищут эмоциональную опору, и мода становится одним из инструментов саморегуляции.

Исследования в области психологии подтверждают, что ностальгия и «возврат к детству» помогают снижать уровень стресса. Например, Американская психологическая ассоциация (APA) отмечает, что ностальгические переживания могут повышать чувство контроля и эмоционального комфорта.

Схожую точку зрения высказывают и аналитики модной индустрии. По данным платформы трендов WGSN, в 2025–2026 годах усилился интерес к эстетике «soft comfort» и «playful dressing», где одежда воспринимается как способ эмоциональной защиты.

При этом инфантильность в моде не обязательно означает незрелость. Скорее, это осознанный выбор — стремление к легкости, игре и самовыражению. Дизайнеры подчеркивают, что подобные элементы помогают разрушать строгие рамки взрослой одежды и возвращают чувство свободы.

Тем не менее, часть экспертов предупреждает о возможной подмене: чрезмерное увлечение «детской» эстетикой может быть формой избегания реальности, если за ним стоит попытка игнорировать реальные проблемы.

...Тренд на инфантильность в моде — это не просто стилистическое явление, а отражение эмоционального состояния общества. Он показывает, как через одежду люди пытаются справляться с тревогой и искать баланс между серьезностью взрослой жизни и потребностью в легкости и безопасности.

#мода #стресс #мода советы стиль #психология
