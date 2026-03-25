Японские исследователи установили, что эмоциональное состояние человека можно определить по особенностям его походки. Об этом пишет The Guardian.

В рамках эксперимента с участием 117 добровольцев и 10 актёров специалисты проверяли, способны ли люди распознавать эмоции по движениям тела. Актёры надевали костюмы со светоотражающими метками и проходили короткую дистанцию, изображая базовые эмоции^ радость, печаль, страх и гнев. Движения фиксировались оборудованием, после чего другие участники смотрели записи и пытались определить эмоциональное состояние.

Результаты первого этапа показали, что испытуемые распознавали эмоции с точностью выше случайной. Легче всего определялась печаль, тогда как гнев вызывал наибольшие трудности. Во втором эксперименте демонстрировались ролики с нейтральной походкой, но с изменённой амплитудой движений рук и ног. Резкие и энергичные движения чаще ассоциировались с агрессией, а более сдержанные — с печалью или усталостью.

Авторы пришли к выводу, что такие наблюдения могут использоваться на практике, например, при анализе записей с камер видеонаблюдения для выявления потенциально опасного поведения.