Голливудская легенда, пара Курт Рассел и Голди Хоун, чья любовь длится уже 43 года, так и не решилась на официальный брак. В эксклюзивном интервью The Wall Street Journal, актёр впервые откровенно поведал, что их решение оставаться вне брачных уз было принято с самого начала их бурного романа – и, что удивительно, ни разу не вызвало сожалений.

Как вспоминает 75-летний Рассел, их пути впервые пересеклись на пробах к фильму "Один-единственный подлинно оригинальный семейный оркестр", когда ему было лишь 16, а ей — 21. Однако настоящая искра, та самая, что зажгла пламя их страсти, вспыхнула гораздо позже — на съёмочной площадке картины "Пересменка" в 1983 году. Их первая встреча была поистине курьезной: Курт, явившись на пробы с последствиями бурной ночи, не смог скрыть восхищения Голди, осыпав её комплиментами за потрясающую фигуру, а затем дерзко предложил научить его танцевать. Но вместо уроков танцев, они провели всю ночь в оживлённых беседах.

"К тому времени мы оба пережили развод, у неё было двое маленьких детей — Оливер и Кейт, а у меня — один, Бостон. Мы сразу нашли общий язык и решили: "Будем веселиться, пока не надоест". С тех пор прошло 43 года", — поделился актёр.

Их творческий союз расцвёл и на экране: они блистали вместе в нескольких кинолентах, включая культовую комедию "За бортом" (1987), где исполнили главные роли, а также подарили зрителям волшебство в двух частях "Рождественских хроник" (2018 и 2020 годы).

Почему они отказались от брака?

Даже когда их чувства углубились и отношения переросли в нечто невероятно крепкое, звёздная пара не отступила от своего первоначального выбора. Они были убеждены: формальный штамп в паспорте не принесёт ничего нового. Ещё в далёком 2007 году, почти два десятилетия назад, сама Голди Хоун, давая интервью Women’s Day, искренне объясняла, почему они не видят "причин для брака". "У нас обоих есть собственные средства к существованию, мы оба финансово независимы. Мы прекрасно воспитали детей, они замечательные люди. Мы отлично справились, и для этого нам не нужно было вступать в брак. Мне нравится просыпаться каждый день и видеть, что он рядом, и знать, что у меня есть выбор", — приводит слова актрисы Page Six.

Секрет их долгой любви

Подобно Расселу, Голди Хоун не раз приходилось делиться своей философией, объясняя, как их союз процветает без официальных обязательств. "Если бы я была птицей и вы оставили бы дверцу клетки открытой, я бы, наверное, никогда не вылетела. Но если бы вы закрыли эту дверцу, ради своей свободы и независимости я бы, наверное, выщипала себе все перья", — с улыбкой заявляла она. Актриса также видит глубокий секрет их неугасающей любви в том, что Курт по-прежнему остаётся для неё "очень привлекательным в сексуальном плане". "Потому что секс — это то, что сближает и укрепляет связь между людьми. Люди, у которых здоровые сексуальные отношения, обычно живут вместе гораздо дольше. Но дело не только в самом процессе, но и в тепле и близости, которые он создаёт", — подчеркнула Голди.

У этой замечательной пары есть общий наследник — талантливый актёр Уайатт Рассел, появившийся на свет в 1986 году. Помимо него, они с любовью воспитывали детей от своих предыдущих браков: Оливера и Кейт Хадсон (наследники Хоун от музыканта Билла Хадсона), а также Бостона Рассела (сын Курта от актрисы Сизон Хабли). Любопытный факт: их взрослые дети сами выступают против того, чтобы родители вдруг решили пожениться. "Нам и так хорошо", — с улыбкой говорят они. А на настойчивые вопросы журналистов о возможном официальном оформлении отношений Рассел с юмором парирует: "Нас всё равно женят каждые пять лет, хоть нам с Голди уже скоро по четыреста исполнится".

Совсем недавно, 17 марта 2026 года, Голди трогательно поздравила Курта с его 75-летием в социальных сетях: "С днём рождения, моя вечная любовь. 43 дня рождения вместе. Какие же мы счастливые!".