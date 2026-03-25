«Моя бусинка»: Равшана Куркова трогательно поздравила дочь с 3-летием

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Моя бусинка»: Равшана Куркова трогательно поздравила дочь с 3-летием
ФОТО: Instagram

В семье Равшаны Курковой — особый день: ее дочери Самире исполнилось три года. В честь праздника актриса поделилась трогательным постом в социальных сетях.

Звезда с нежностью поздравила дочь, назвав ее настоящим чудом и главным подарком своей жизни. «Самирке сегодня 3 года. Для меня она — благословение и, пожалуй, самая интересная и крутая девчонка в мире», — написала Куркова.

Актриса отметила, что девочка растет умной, обаятельной и с отличным чувством юмора. По ее словам, Самира — настоящий лидер, поддерживает старшего брата во всех начинаниях и при этом умеет проявить характер.

Куркова также рассказала о увлечениях дочери: она любит театр, аудиосказки, альбомы с наклейками, а из угощений предпочитает голубику, пастилу и сладости.

В публикации актриса показала, как Самира выглядит сейчас. Кадры вызвали волну умиления у подписчиков, которые активно поздравили девочку и пожелали ей счастья и здоровья.

О рождении дочери Равшана Куркова сообщила в мае 2023 года, удивив поклонников — актриса до последнего не раскрывала, что ждет ребенка. Личность отца Самиры по-прежнему не разглашается. Также у актрисы есть сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна.

#социальные сети #семья #знаменитости #дочь #поздравление #семейные отношения
