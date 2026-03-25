Основным аспектом счастливых пар являются интимные отношения. Ведь если есть какие-то разногласия в этой сфере, то рано или поздно это может привести к ссорам и расставанию. Поэтому психологи рекомендуют придерживаться правил, которые помогут укрепить отношения и разнообразить интимную жизнь.

Обращать внимание не на количество, а на качество

Чем дольше пара находится в отношениях, тем реже им хочется заниматься сексом. Во-первых, сказывается привычка, а во-вторых, на первый план выходят более важные аспекты совместной жизни, в том числе и решение каких-то бытовых моментов, поэтому романтика становится не настолько актуальной, как в самом начале романа. Психологи напоминают, что этого не стоит бояться, но теперь больше внимания уделять не количеству, а именно качеству секса, прислушиваясь к желаниям партнера.

Не забывать о прелюдии

Сексологи напоминают, что вне зависимости от того, насколько устал в течение дня мужчина, если дело дошло до вечерней романтики в постели, ему необходимо соблюдать все стадии процесса и сделать все, чтобы женщина тоже получила максимальное удовольствие.

Логическое завершение должно быть у всех

Мужчинам по определению легче достичь оргазма, тогда как женщинам необходимо настроиться на определенный лад, чтобы все получилось. К тому же, зачастую представители сильного пола пытаются сократить время полового акта и, достигнув финальной точки, предоставляют своей избраннице право самостоятельно достичь оргазма или вовсе обойтись без него. Все это не способствует укреплению отношений и является одной из основных причин того, почему распадаются пары.

Периодически проводить время раздельно

Какими бы сильными не были ваши чувства, не стоит проводить друг с другом 24 часа и 7 дней в неделю. В противном случае вы привыкнете настолько, что перестанете скучать друг по другу и, соответственно, партнер перестанет вызывать у вас такие яркие эмоции, как и в самом начале отношений. Личное пространство очень важно и помогает, по мнению психологов, улучить качество секса.

Не использовать отсутствие секса в качестве наказания

Почему-то большинство женщин уверены, что если их избранник не прав, то его можно лишить секса и тогда он станет более сговорчивым. Но они не задумываются о том, что через какое-то время их партнер просто начнет искать на стороне то, чего его лишают дома. И в определенный момент он уже может и сам не захотеть интимной близости с вами.