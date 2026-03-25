Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ренессанс 90-х: как эпоха возвращается в моду и культуру

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ренессанс 90-х: как эпоха возвращается в моду и культуру

Интерес к 1990-м годам вновь набирает популярность — и не только среди тех, кто жил в это время, но и среди молодого поколения. Сегодня элементы той эпохи возвращаются в моду, повседневную жизнь и даже в подход к технологиям.

Эксперты отмечают, что девяностые ассоциируются с балансом между развитием технологий и более спокойным ритмом жизни. В то время цифровая среда еще не была настолько насыщенной, а многие вещи воспринимались более осознанно.

Возвращение офлайн-формата

Современная молодежь все чаще выбирает живое общение и офлайн-покупки. Торговые центры вновь становятся не только местом для шопинга, но и пространством для встреч и досуга. Возможность примерить вещи и провести время вне цифровой среды приобретает особую ценность.

Мода девяностых

Тренды той эпохи активно возвращаются на подиумы и в повседневный стиль. Среди них:

  • платья-комбинации
  • прически с боковым пробором
  • минималистичные аксессуары
  • узнаваемые образы из популярных сериалов

Ретро-эстетика сочетается с современными деталями, создавая обновленный, но узнаваемый стиль.

Интерес к аналоговым технологиям

Наблюдается рост интереса к форматам, которые были популярны в 90-е. Виниловые пластинки, компакт-диски и даже DVD снова востребованы. Для многих это способ замедлить ритм жизни и получить более «осязаемый» опыт взаимодействия с контентом.

Почему это происходит

Популярность 90-х объясняют стремлением к простоте и меньшей зависимости от цифровых технологий. Для старшего поколения это ностальгия, а для молодых — возможность открыть для себя альтернативный стиль жизни.

В результате формируется культурный мост между поколениями: одни заново переживают знакомую эпоху, другие — открывают ее впервые.

Сочетание ретро-элементов с современными решениями становится универсальным подходом, позволяющим адаптировать стиль 90-х к сегодняшнему дню.

Читайте нас также:
#молодежь #культура #технологии #стиль #ретро
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео