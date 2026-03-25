В элитном калифорнийском районе, где проживают герцоги Сассекские, отношение к ним стремительно меняется. Если поначалу пара пыталась влиться в закрытое сообщество, то теперь даже ближайшие соседи предпочитают держаться от них подальше, выражая открытое недовольство.

От голливудской мечты к соседскому отчуждению

Жизнь Меган Маркл и принца Гарри в Соединенных Штатах началась как настоящая голливудская сказка: они отказались от королевских обязанностей, переехали в солнечную Калифорнию, чтобы построить новую, независимую жизнь. Однако спустя всего несколько лет вокруг этой пары все чаще звучат тревожные слухи и неприятные сплетни. Теперь, как выясняется, от Сассексов отворачиваются не только влиятельные фигуры Голливуда, но и их собственные соседи.

Недавно стало известно, что в Монтесито, где Гарри и Меган обосновались в 2020 году, к ним относятся все более прохладно. За внешней вежливостью скрывается явное желание дистанцироваться от герцогской четы.

«Они их избегают»

«Они их избегают. Никто не хочет, чтобы их видели рядом с ними», — откровенно заявляет один из местных жителей.

По словам инсайдеров, причины такого отношения копились не один месяц. Репутация пары в последнее время подвергается серьезным испытаниям: критические публикации в прессе, напряженные отношения с бизнес-партнерами и постоянные споры вокруг их публичных заявлений создают вокруг них весьма неоднозначный фон. Одним из последних поводов для обсуждений стала статья, в которой утверждалось, что глава Netflix Тед Сарандос якобы предпочитал не общаться с Меган без участия юристов. Впрочем, представители обеих сторон эти утверждения опровергли, назвав их недостоверными.

Тем не менее, как отмечают источники, холодность со стороны соседей не возникла внезапно — она постепенно нарастала.

«Алчные люди, которые хотят только денег»

«Дело не в ненависти. Просто растет осознание того, что они алчные люди, которые хотят только денег, совершенно не осознающие себя. Все от них устали».

При этом окружение самой пары настаивает на обратном. Близкие к Сассексам люди утверждают, что у Меган и Гарри сохраняются теплые отношения с жителями района, а сами они искренне привязаны к своему дому и стараются вести максимально закрытый образ жизни.

Напомним, что особняк в Монтесито стоимостью почти 15 миллионов долларов супруги приобрели вскоре после переезда в США. Тогда подчеркивалось, что они выбрали уединенное место именно ради спокойствия и безопасности, рассчитывая на взаимное уважение с соседями. И поначалу все действительно складывалось благополучно.

Закрытое сообщество Монтесито

В этом районе живут многие знаменитости — от Опры Уинфри до Кэти Перри, Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Энистон. Сообщество давно славится своей закрытостью и негласными правилами — здесь ценят приватность и не любят лишнего шума.

В первые годы после переезда Сассексов встречали скорее с интересом и даже симпатией. Например, Шэрон Стоун отмечала, что пара производит впечатление людей, которые хотят стать частью сообщества, а не использовать его ради статуса. Однако со временем этот образ начал трещать по швам. Публичная активность Меган, запуск новых коммерческих проектов и регулярные информационные поводы вокруг семьи стали вызывать раздражение у части местных жителей. Недавняя публикация Маркл, где она показала себя с дочерью в саду, одновременно продвигая люксовые товары своего бренда, только усилила разговоры о коммерциализации личной жизни.

Дополнительное напряжение добавляют и довольно резкие высказывания соседей. Так, один из жителей района ранее отмечал, что Меган практически не участвует в жизни сообщества и редко появляется на публике, из-за чего ее сложно воспринимать как полноценную часть местного круга. При этом Гарри он называет более открытым, но и его присутствие в общественной жизни остается минимальным.