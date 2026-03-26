Простой рецепт пирожков на кефире позволяет приготовить сытное блюдо без долгой возни с тестом. Благодаря мягкой текстуре и сочной начинке они подходят для завтрака или быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл
- мука — 150 г
- соль — 1/2 ч. л.
- сода — 1/2 ч. л.
- сахар — 1/2 ч. л.
- капуста — 200 г
- яйца — 2 шт.
- лук — около 50 г
- растительное масло — для жарки
Приготовление:
Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте капусту и тушите до мягкости. Готовую начинку остудите и смешайте с нарезанными вареными яйцами.
В отдельной миске соедините кефир, соль, сахар и соду. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Вмешайте подготовленную начинку, распределяя ее равномерно.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие пирожки. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые пирожки подавайте горячими — они получаются мягкими внутри и хрустящими снаружи.
