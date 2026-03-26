Ленивые пирожки: сытный и простой рецепт на каждый день 0 460

Люблю!
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ленивые пирожки: сытный и простой рецепт на каждый день

Простой рецепт пирожков на кефире позволяет приготовить сытное блюдо без долгой возни с тестом. Благодаря мягкой текстуре и сочной начинке они подходят для завтрака или быстрого перекуса.

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл
  • мука — 150 г
  • соль — 1/2 ч. л.
  • сода — 1/2 ч. л.
  • сахар — 1/2 ч. л.
  • капуста — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • лук — около 50 г
  • растительное масло — для жарки

Приготовление:

Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте капусту и тушите до мягкости. Готовую начинку остудите и смешайте с нарезанными вареными яйцами.

В отдельной миске соедините кефир, соль, сахар и соду. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Вмешайте подготовленную начинку, распределяя ее равномерно.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие пирожки. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые пирожки подавайте горячими — они получаются мягкими внутри и хрустящими снаружи.

